強插股藥局！搬8箱壯陽藥還搶瘦瘦針賣酒店妹　警掃蕩威震集團

▲新北警方破獲以郭男(右1)為首的黑幫集團，以不良債務掏空藥局，強搬犀利士、猛健樂轉售酒店公關牟利。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局執行今年第1波掃黑行動，總計掃蕩黑幫組織20件85人，查獲槍支4把等證物，成果十分亮眼。其中新北市刑大偵一隊破獲黑幫「威震集團」，以不良債務強行插股新北板橋某知名藥局，強取店內壯陽藥品「犀利士」，還以代銷名義強搬「瘦瘦針」猛健樂，再轉販售給旗下酒店小姐牟利。

由台北市大同區地方角頭吳明達創立「威震集團」後，他因為涉及多起重案，去年遭撤銷假釋入獄執行殘刑25年，而威震集團仍持續為非作歹，旗下幫眾猶如細胞分裂，以郭姓男子為首，先成立「威揚會」後另又在北市成立「中山會」以及桃園「八德會」，分別從事線上博弈、酒店經紀公司以及高利貸、暴力討債牟利。

▲新北警方查獲火力強大的土耳其衝鋒手槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北板橋某知名藥局負責人，因沉溺於線上博弈，在外積欠大筆債務，郭男就以債務整合為由，逼他簽下300萬元本票，並以每10天一期收取30分利息，郭男見對方無法償還下，以違約金、賠償金等名目，強行拿取藥局內8箱價值96萬元壯陽藥「犀利士」，抵償支付利息及債務。

郭男後續食髓知味，佯稱合作經營實則「插乾股」，分毫不出的要求藥局提供300劑市值400萬元俗稱「瘦瘦針」的猛健樂，再販售給旗下經紀公司酒店小姐牟利。去年底，藥局負責人不堪債台高築欠下4000多萬，直接拉下鐵門暫停營業銷聲匿跡，而被欠貨款的廠商上門，其他債主也到場，都想拿回藥品補償損失。

▲警方查扣本票、借據等放高利貸等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北刑大循線追查，發現幕後有黑幫介入，隨即報請新北地檢署指揮偵辦，前天（16日）兵分多路於基隆、北市、桃園及台中各地，逮捕郭男為首等5人犯罪集團，並查扣土耳其製衝鋒手槍1把、子彈13顆、現金20萬元、本票借據30張（金額合計763萬元）等證物，全案依組織犯罪防制條例、槍砲、妨害自由、恐嚇、重利等罪，移送新北地檢署偵辦。

新北市警察局表示，掃黑工作沒有終點，未來也持續以鐵腕手段掃蕩黑幫、徹底剷除其依附營生行業，絕不容許黑道幫派以各種形式介入選舉或危及轄區治安。新北警秉持主動出擊態度，積極維護社會安定與選舉公平，將乾淨的選風、安居的生活環境還給市民。