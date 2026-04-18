東海岸大地藝術節登場　療癒系歌手江美琪現身月光海音樂會

▲「2026東海岸大地藝術節」記者會啓動儀式。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處17日於台北華山文創園區數位故事館辦理「2026東海岸大地藝術節」全國記者會，透過全境式投影技術，將東部海洋時而溫柔湛藍、時而滔天巨浪的不同風貌呈現在大眾眼前。現場更邀請到知名跨界二胡演奏家温金龍、金曲歌后阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado Kaliting Pacidal），以及代表東海岸多元跨界表演的新生代Ponay，帶來融合古典、流行與在地文化的精彩演出，為2026年東海岸大地藝術節多元、跨域精神揭開序幕。

▲金曲歌后阿洛·卡力亭·巴奇辣與Ponay現場演出。



觀光署陳玉秀署長致詞肯定東海岸大地藝術節規模已達國際標準，是台灣最具文化代表性的活動，強調台北和台東沒有離很遠，建議大家可以多多來花東旅遊，體驗花東自然與人文的精彩；立法委員陳瑩表示，台東不是後山，是台灣面對世界的入口大門，參與東海岸大地藝術節的藝術家和表演者，都是經過東海岸的洗禮，才能展現出這塊土地生長出來的創作；台東縣副縣長王志輝則強調無圍牆演唱會是台東最大特色，每場活動都會因月亮、天空、地景的不同，而能呈現每場活動獨一無二的樣貌，值得大家一來再來！

▲二胡大師温金龍演出。

去年引起觀眾熱烈回響的台灣音樂館專場，今年更加開兩場次，再度將經典表演卡司帶上舞台。館主任賴世哲更首次公開神秘嘉賓－療癒系情歌手江美琪於7月30日場次登場，期待透過音樂讓觀眾一同參與台灣原民音樂的進程與轉變。



邁入第12年的東海岸大地藝術節，「身即海洋」為今年活動主題，探索人與海洋之間密不可分的關係。我們的淚水、汗水與血液中的礦物質離子比例，都與海水相似，如同海洋的古老記憶流動在人類基因之中，每個人身體都可說是一座微型海洋。透過一年一度的文化儀式與實踐，持續探索並找回人、島嶼和海洋本為一體的連結，讓東海岸折射出生命千變萬化的姿態。

▲台東縣政府-王志輝副縣長致詞。



構築於東海岸藝術廊道的一系列駐地藝術作品，今年以徵選與邀請雙軌方式，邀請到在地排灣族及韓國、馬來西亞等國際藝術家，為台11線沿途點綴上與生態共榮的藝術風景；同時也將與台東博覽會泛太平洋藝術駐村國際交流展合作，透過國際策展人邀請紐西蘭藝術家在綠島進行創作。藝術家們的藝術作品可供遊客遊憩或留下美照紀念，並藉此看見來自這塊土地長出來的多元文化面向與生命力。

▲現場貴賓聆聽演出。



每年備受矚目的「月光‧海音樂會」將於6月21-22日、7月30-31日、8月29-30日、9月28-29日共計8場演出，除了有來自沖繩及蒙古的重量級表演團隊外，跨族群及跨世代的演出也將讓民眾重溫經典，看見文化共融的嶄新樣貌。有別往年演出風格，今年還加入島嶼女聲元素，搭配舞蹈、音樂劇場與東方傳統樂器展現女性如海般柔韌而強大的力量；同時更打破框架，大膽舉辦一場多元文化平權專屬派對，重磅邀請享譽國際、2024年獲得美國「魯保羅變裝皇后秀」第16季冠軍的妮妃雅‧瘋（Nymphia Wind），與多位多元文化表演者一同以「多元、自由、獨特」的熱力，向繽紛燦爛的海洋致敬，讓每個「不一樣」在這裡都能成為值得閃耀的存在。

▲現場貴賓與演出者一同舞動。

創「藝」市集多年來已達9成以上無塑成果，徹底落實永續綠色生活，活動的舉行也成為在地商家經濟來源之一。眾多攤商，除藝術家手作可輕易入手、實踐讓藝術融入生活的作品外，嚴選的美食店家更加入別處吃不到的當地食材，讓味蕾的記憶也成為旅程驚艷的回憶。今年將更著重於攤商豐富度，透過在地特色連結，激盪出更多不一樣的火花，也讓舊雨新知都能感受東海岸無可限量潛力。

▲記者會表演者合照。

【交通資訊】

月光‧海音樂會大眾運輸方面，由台北桃園機場入境後，可搭機捷或客運自台北松山機場搭機出發抵達台東機場，或搭乘火車至台東火車站，搭配月光‧海音樂會提供每場次來回接駁專車服務（採預約制）；由高雄小港機場入境後可搭高雄機場捷運，至高雄火車站搭乘火車至台東火車站，搭配月光‧海音樂會提供交通接駁。

交通接駁專車維持既有「台東市區－台東火車站－都蘭－都歷園區」及「玉里火車站－安通溫泉－長濱－成功－都歷園區」路線，另提供網路預約共乘花東服務，整合多元計程車資源，降低交通成本，便利外地遊客前來。

【月光.海音樂會售票】

8/29售票場音樂會門票熱賣中：

●單場票、全系列聯票請洽 Ibon 售票系統

●旅宿聯票請聯繫 台東曙光藝術工作室（landart.east@gmail.com 陳小姐）



詳細資訊請見東管處大地藝術節網站-大地藝術節 (https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/teclandart/) ，或追蹤「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲專頁，掌握活動最新消息。