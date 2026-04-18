勞動節連假國道車潮最高衝1.2倍　匝道封閉＋替代路啟動

▲勞動節連續假期匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年勞動節有3天連假，首日交通量上看1.2倍，高公局規劃針對易塞路段及交流道實施入口匝道封閉，並規劃8條替代道路。

勞動節自5月1日至3日有3天連假，高公局預估國道將有大量旅遊車潮，為紓解瞬間湧入國道之龐大車流，高公局針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳之交流道，封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾，維持國道整體通行效率。

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南向管制部分，5月1日將封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，時間為上午5時至12時；國道5號石碇、坪林交流道南向入口則自當天零時起封閉至中午12時。

5月2日國道1號埔鹽系統交流道南向入口同樣於上午5時至12時封閉，國道5號石碇、坪林交流道南向入口亦於相同時段實施管制。

北向管制部分，5月2日及5月3日兩天，國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，以及國道3號西濱交流道北向入口，均將於中午12時至晚間21時實施封閉管制。

▲勞動節連續假期匝道封閉改道路線圖。（圖／高公局提供）※點圖放大

高公局表示，針對所有封閉匝道，共規劃8條替代改道路線，用路人行經管制點時，務必遵循現場標誌行駛。民眾出發前可善用「高速公路1968 App」，透過即時影像功能掌握國道路況，利用替代道路功能提前選擇合適路線。