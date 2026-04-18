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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻9個月瞎扯「沒查身分證」　牌友慘賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與牌友阿強（化名）發生婚外情，兩人在交往期間發生多次性行為，因此決定對阿強提告求償60萬元。雖然阿強辯稱以為小美已經離婚，加上出於信任沒有堅持查看身分證，但他的說詞未獲得台中地院法官採信，日前仍被判處應賠償人夫30萬元。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小美與牌友阿強發生婚外情，兩人交往了9個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美婚後生活原本幸福美滿，阿強卻在明知小美已婚的情況下，仍在2024年7月至2025年4月間發展出不正常交往關係，兩人在交往期間多次於公園、車上、汽車旅館發生性行為，種種行為顯然侵害到他的配偶權，因而決定對阿強提告求償60萬元。

阿強雖然承認在交往期間與小美發生過性行為，但他辯稱，剛認識時知道小美已婚，後來小美聲稱已經離婚，他才同意進一步往來，沒想到小美竟然還沒有離婚。

不過，小美證稱，她是在2024年7月打牌時認識阿強，並在2024年8月至2025年4月間交往，交往期間阿強知道她有丈夫，其他牌友也知道，「我們發生性行為之前，阿強就知道我有配偶」，而且她也沒有說過已經離婚等話。

牌友也否認聽過小美離婚一事，並證稱大家都知道小美已婚，因為在阿強家打牌時，小美都會提到丈夫，當時阿強也在場，在場的人應該沒人不知道。

台中地院法官認為，從證人的證詞看來，阿強應當在2024年7月中下旬就知道小美已婚，而且小美未曾提及離婚等事；此外，阿強在言詞辯論期日曾提到，他說過想要看身分證，但小美不給看，當時他覺得雙方已經認識半年，小美應該不會騙人。

法官表示，阿強既然一開始就知道小美已婚，小美的婚姻狀態是否有變動，他應該更加謹慎確認才是，況且他始終未能舉證證明「小美說過已經離婚」一事，他的說詞顯然難以採信。

最終，法官認定阿強的行為確實侵害到人夫的權益，於是判他應賠償人夫30萬元較為適當。全案仍可上訴。

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