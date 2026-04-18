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改善整體殯葬環境！花蓮斥資1270萬　升級軟硬體服務品質

▲▼在縣府補助下，花蓮玉里鎮松浦火化場空污設備汰換工程於去年12月完工並於今年1月19日舉行啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼在縣府補助下，花蓮玉里鎮松浦火化場空污設備汰換工程於去年12月完工並於今年1月19日舉行啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升殯葬服務品質並改善相關設施，營造更為莊嚴、永續的追思環境，花蓮縣政府今年度編列預算執行「改善殯葬設施、設備及周邊環境計畫」，積極引領各鄉鎮市公所進行設施更新，近日核定補助經費新台幣1,270萬元，協助各鄉鎮市公所進行殯葬設施之軟硬體改善，以提供民眾更完善、莊重且便利的服務環境。

縣長徐榛蔚高度重視民眾「人生最後一哩路」的尊嚴，且殯葬設施為民生重要基礎建設之一，隨著時代變遷與民眾需求提升，既有設備及服務模式亟需更新與優化，指示民政處積極推動殯葬設施品質提升。本次計畫重點在於「推動環保自然葬」、「殯葬服務資訊化」及「環境永續發展」，期望透過補助誘因，鼓勵基層公所進行殯葬設備改善與優化，各鄉鎮市公所可依實際需求，將經費運用於包括殯儀館禮廳修繕、火化場資訊牆、公墓納骨設施設備汰換、環境美化、無障礙設施改善及資訊化管理系統建置等項目，藉此改善整體殯葬環境，減輕家屬辦理喪葬事宜之負擔。

▲▼在縣府補助下，花蓮玉里鎮松浦火化場空污設備汰換工程於去年12月完工並於今年1月19日舉行啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府強調，未來將持續關注殯葬設施之現況與民眾需求，透過資源挹注與制度精進，打造更具人性化與尊嚴的殯葬服務體系，讓民眾在人生重要時刻能獲得妥適照顧與支持。

本年度補助案特別強調「土地資源永續利用」，優先針對已推行起掘獎勵辦法、鼓勵民眾辦理墓基起掘的鄉鎮市給予支持，以有效活化有限的公墓土地公園化。核定補助之公所未來將針對既有設施、禮廳、火化場及民眾資訊牆等進行效能提升，改善項目包含原有硬體設備更新、周邊環境美化及提供服務程序上的優化。
 

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