北部人月薪都破4萬？「2原因」讓他這麼想　網搖頭：相對機會多

▲原PO偶爾會到中山逛街。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，自己是高雄人，但常到北部旅遊，他從路人的穿著打扮與高昂房價判斷，北部是否已經沒有月薪低於4萬元的工作？他回憶過去短暫的北漂經驗，並發文詢問台北人真實的薪資狀況。貼文曝光後，引起討論。

曾北漂領42K！為省房租返鄉

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這名男網友在Dcard上，以「北部人是不是沒有月薪低於4萬的？」為標題發文。原PO透露，自己2017年大學畢業後，曾北漂一年半，當時月薪為4萬2000元。後來因為高雄有薪水更高的職缺，且又能省下租房費用，便決定返回家鄉發展。不過，他依然熱愛北部，幾乎每一、兩個月就會到北海岸度假。

他好奇台北人薪水

原PO接著表示，除了台北的房價之外，每次在中山站附近逛街時，看著路人的穿著打扮，也會讓他忍不住思考薪資差異。他指出，南部現在還有不少傳統產業月薪僅3萬多元，但台北是否已經沒有月薪低於4萬元的工作了？甚至猜測大家的收入至少都有5萬元以上。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一大堆不到4萬，隨便查」、「一般4萬多吧，考慮租屋，3萬多在台北不是在生活，是在生存」、「當然還是有，很多公部門約聘人員是領最低薪資，台北是相對機會多」、「一些行政職跟助理缺40K都不到」。還有網友指出，「原生台北人不少都不到5萬，但可以住家裡，所以可以接受」、「應該說原生台北人幾乎不用靠薪水就能過活，都是做身體好的」。