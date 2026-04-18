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社會 社會焦點 保障人權

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路上的85度C，18日上午發生一起嚴重車禍！一名71歲林姓女駕駛要將車輛停放在店外的停車場時，因不明原因整台車竟直接衝入店內，當場撞上正在店內用餐的49歲賴姓顧客，造成1人死亡的慘案，稍早事發當下的監視器畫面曝光。

▲▼ 苗栗頭份市中央路400號的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲▼ 苗栗頭份市中央路的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

透過附近店家的監視器畫面可發現，林女駕車轉彎進入85度C停車場後，原先車輛右轉時速度已減慢，下秒卻又因不明原因突然加速撞進店內，而店門口一名女子本來正坐在座位上，見狀急忙跳開，隨後便傳出撞擊巨響，玻璃碎渣四處噴飛，相當駭人。

▲▼ 苗栗頭份市中央路400號的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

回顧整起事發經過，警消18日上午7時45分接獲民眾通報，一輛轎車撞進85度C內，隨即派員趕赴現場處理。警消抵達後發現，賴男仍有意識，對聲音有反應但無法說話，火速將人送往為恭醫院急救，但賴男到院後不久隨失去生命跡象，雖經搶救仍不幸不告不治。

▲▼ 苗栗頭份市中央路400號的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

根據警方初步調查，事發當時71歲林姓女駕駛開車沿建國路二段往中央路方向行駛，行經85度C時，要右轉進入店內停車場，進入後卻因不明原因直接開進店內，造成店家設備受損、賴男不治。員警針對林女進行酒測，酒精濃度為0，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼ 苗栗頭份市中央路400號的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

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