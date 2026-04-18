川普：若22日與伊朗談不攏　美可能重啟轟炸「濃縮鈾一定拿」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗的第二輪談判即將登場，但美國總統川普表示，若在22日之前未能與伊朗達成協議，他可能不會延長停火，此舉增加了恢復軍事行動的可能性。另外川普也說，若談判破裂，美國將以更不友善的方式取得伊朗的濃縮鈾。

CNN報導，川普在空軍一號上被問及若談判破局，是否會延長停火或恢復打擊時，發表上述言論。川普說，「我可能不會延長（停火）協議，到時候就會實施封鎖，很遺憾地，我們必須再度開始投擲炸彈」。

熟悉談判的伊朗消息人士透露，美國與伊朗的代表團預計本周末抵達巴基斯坦，並可能在20日舉行協商。但美國方面尚未證實這些會談是否已排定。川普此前曾表達信心，認為各方已接近達成協議。

川普還稱，美國無論如何都會取得伊朗的高濃縮鈾庫存，若談判破裂，美國將以更不友善的方式取得伊朗的濃縮鈾。

當被問及從伊朗移除核塵（nuclear dust）的時間表時，川普拒絕提供具體細節，「很顯然我不會告訴你時間，除非我們簽了協議，那我才能給你一個時間，大概就是在我們簽協議之後某個時間點，我們會跟伊朗一起去，一起把它帶走，我們會把它帶回來，100%帶回美國」。

川普還說，「如果我們沒這樣做，我們會用另一種方式拿到它，用一種更不友善的方式」，但不管怎樣，「我們都會搞定這件事」。