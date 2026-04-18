89萬YTR徵「攝影企劃兼社群行銷」月薪35K！網轟：3個職位1人做

▲蒼藍鴿。（圖／蒼藍鴿IG）



記者施怡妏／綜合報導

擁有89萬訂閱的YouTuber「蒼藍鴿」，本職為醫師，平時常在社群分享衛教知識，近日他貼出徵才公告，開出月薪3萬5千元至5萬5千元，職缺為攝影企劃兼社群行銷，工作內容涵蓋品牌視覺策略、社群經營、企劃、拍攝等等，就有網友質疑職務範圍過大、薪資偏低，「這薪水拜託別出來壓榨人好不好。」

職務橫跨企劃、拍攝與社群操作



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蒼藍鴿在Threads發文，團隊正在招募「攝影企劃兼社群行銷」，月薪為3萬5000元至5萬5000元，會依應徵者經驗及專案完成度調整，需要負責品牌視覺策略與社群經營，也要統籌醫療行銷攝影專案，從腳本企劃、現場拍攝到後期剪輯都要參與，同時還要與醫療KOL有互動合作。

網友認為薪資與工作內容不成比例

徵才資訊曝光後，網友認為薪水開太低了，「35K包山包海」、「這價位有點難請到人」、「兩三個職位整合成一個職位」、「有經驗的不會去應徵這種底薪範圍，沒經驗的沒辦法應付這種綜合職務內容，保重」、「這三個職位都不簡單欸，加起來至少要10萬？」「去搖飲料可以擺臭臉，拿得都比這價格高了」、「攝影企劃、廣告投放、社群運營，這是三種不同的專業」。

蒼藍鴿也在留言區回應，「35K是底薪，還沒納入專案完成獎金，有經驗的底薪40K、50K、55K都給過，歡迎面議」、「因為我們不是全職YouTuber，因此一個月拍攝+剪輯長片量大機率2-3支以內，還是比較簡單的衛教片形式，也因為單一任務量有限，變成會需要一點綜合能力（此部分可以AI輔助）」。