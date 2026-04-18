剴剴案「社工判2年」一票人怒喊太輕　律師揭困境：會有一波離職潮

▲剴剴案社工遭判2年。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

男童「剴剴」遭虐死案，台北地院16日一審判決，依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪，可上訴，許多人對判決不服，直呼「判太輕」。對此，林智群律師表示，刑度不是重點，真正值得注意的是，法院認定社工具有「保證人地位」，可能衝擊整個社工體系，預期未來會有一波離職潮。

林智群律師在臉書發文，剴剴案判決出爐後，不少網友把焦點放在刑度是否過輕，但他認為這不是案件最核心的部分，法院此次認定「社工有保證人地位」，才是後續更需要關注的。他也提到，現階段仍屬一審，案件是否最終定案，還要看後續發展。

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林智群坦言，若最後案子確定，確認了「社工有保證人地位」，那可以預期的是，社工會有一波離職潮、以後沒人想當社工。

低薪卻扛高風險 他憂社工恐爆離職潮



林智群進一步指出，社工月收入僅3、4萬元，卻同時承接數十件個案，其中不少還涉及家暴、賭博、毒品等高風險家庭，「他們哪天發瘋幹出破事，只要社工有機會阻止，卻沒阻止，就成立過失傷害罪、過失致死罪，收入不高，風險無敵高，這樣的工作，有誰想做？」

林智群感嘆，司法在這類案件中常面臨兩難，一方面社會期待失職者承擔責任，另一方面也可能連帶衝擊整體社工人力，「司法就是一個很兩難甚至矛盾的東西。」