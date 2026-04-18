　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2週連偷2次「還穿同件衣服」高雄前鎮羊奶大盜落網　慘被收押

▲▼警方發現，蕭男２次行竊時穿著的衣物都一模一樣，成了破案的關鍵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方發現，蕭男２次行竊時穿著的衣物都一模一樣，成了破案的關鍵。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區近日出現一名「羊奶大盜」，專挑清晨竊取民眾訂購的羊奶，引發地方居民不安。前鎮分局獲報後，透過科技偵查與影像比對，發現嫌犯竟「兩次作案穿同一套衣服」，成了破案鐵證。警方在短短10小時內將蕭姓男子緝捕到案，因其具有反覆實施犯罪之虞，法院已裁定羈押。

4月16日清晨4時許，一名男子趁四下無人，將一處民宅門口的羊奶順手牽羊，過程全被監視器拍下。草衙派出所主動出擊，迅速聯繫被害人報案並調閱周邊影像。警方分析發現，犯嫌特徵明顯，且與兩週前發生的羊奶竊案手法如出一轍，甚至連行竊時穿著的衣物都一模一樣，讓警方迅速鎖定蕭男（約40歲）行蹤。

▲▼警方發現，蕭男２次行竊時穿著的衣物都一模一樣，成了破案的關鍵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲蕭男趁著清晨時分無人時，下手行竊民眾訂購的羊奶。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於16日下午4時在興仁公園附近查獲無業且居無定所的蕭男。面對訊問，蕭男起初矢口否認，直到警方拿出沿線監視器影像及行進軌跡，並指出其兩次作案衣著均相同，蕭男才在鐵證面前低頭認罪，至於羊奶則全被他喝了。據悉，蕭男兩週前才因偷奶被捕，案件審理中竟再度犯案，顯見其對法律毫不在意。

警方表示，因蕭男具連續、反覆犯案行為，報請高雄地檢署聲請拘票獲准，成功阻斷其持續作案。全案訊後依《刑法》竊盜罪移送，並建請檢察官聲請羈押，由高雄地方法院裁定羈押獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯
Threads瘋傳隱藏功能！ 釣出負責人：別再玩了
錯過小孩出生、母親離世　他守護最北孤島35年
快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後
媽祖不保佑壞人！黑幫男遶境途中被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

建築材料藏3億K他命「義大利闖關」　英國男幫運毒下場超慘

媽祖不保佑壞人！搶壯陽藥瘦瘦針...黑幫男遶境途中被逮捕

乘客付玩具鈔還求「多載一趟」　運將傻眼直送警局

女代書被騙360萬「半個月要還15萬」　找駭客攔截又淪洗錢共犯

強插股藥局！搬8箱壯陽藥還搶瘦瘦針賣酒店妹　警掃蕩威震集團

2週連偷2次「還穿同件衣服」高雄前鎮羊奶大盜落網　慘被收押

偷吃人妻9個月瞎扯「沒查身分證」　牌友慘賠30萬

汐止停車場倉庫「雜物突起火」竄恐怖黑煙　警消馳援灌救

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

大甲媽9天8夜遶境首日！警狂開177張罰單　沒戴安全帽最多

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

建築材料藏3億K他命「義大利闖關」　英國男幫運毒下場超慘

媽祖不保佑壞人！搶壯陽藥瘦瘦針...黑幫男遶境途中被逮捕

乘客付玩具鈔還求「多載一趟」　運將傻眼直送警局

女代書被騙360萬「半個月要還15萬」　找駭客攔截又淪洗錢共犯

強插股藥局！搬8箱壯陽藥還搶瘦瘦針賣酒店妹　警掃蕩威震集團

2週連偷2次「還穿同件衣服」高雄前鎮羊奶大盜落網　慘被收押

偷吃人妻9個月瞎扯「沒查身分證」　牌友慘賠30萬

汐止停車場倉庫「雜物突起火」竄恐怖黑煙　警消馳援灌救

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

大甲媽9天8夜遶境首日！警狂開177張罰單　沒戴安全帽最多

小A辣「被通知結婚」變人妻？身分證個資全遭公開　親上火線開嗆

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

把美帶回家！南市勞工局推花藝課程　學員親手創作提升生活質感

川普：UFO文件「非常有趣」　很快就會公布第一批資料

勇士咖哩大神失靈！　柯瑞附加賽生死戰遭嚴防僅17分賽季黯然淘汰

Jisoo親哥家暴慣犯「8惡行」！　友人見受害妻嚇壞：四肢沒一處是好的

找工作來這場！台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

經紀公司找上門！Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯

怕讓兄弟失望！麥克馬洪熬過低潮　轟致勝2分砲救洋基

蔡瑞雪去沖繩「背心整件透視」！超兇事業線被看光 邪惡視角震撼1.4萬人

【4姊妹終於同框】等了225年！白沙屯媽祖急行19hrs　首度駐駕福安宮

社會熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

快訊／柯文哲逢甲夜市掃街「遭噴辣椒水」！

郁方挨批罵錯人　PO文向林月琴道歉

檢舉魔人「24H監視」鄰居月開45罰單　1原因全撤銷

長達4年無就醫紀錄　老婦成臥室蠟屍揭社會孤島

即／國3南向香山路段4車追撞　回堵5公里

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告

陳修將恐嚇再判刑！把人關進殯儀館冰櫃討債

「蠟屍案」　宜蘭檢方：不排除殺人遺棄重罪

5月大男嬰被虐死！套2層塑膠袋丟四草大橋下

更多熱門

相關新聞

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美舊址現地價值3.6億

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美舊址現地價值3.6億

高雄比大新百貨更早的百貨公司，就是被老高雄人暱稱為「五層樓仔」的「吉井百貨公司」，由日本人1941年成立，是高雄第一間百貨，設有全市唯一的「流籠」，也就是早期電梯，不少民眾專程前往搭乘，可直上頂樓一睹城市景觀，媲美現在的101觀景台。

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳奇」起家厝舊址1億悄易主

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳奇」起家厝舊址1億悄易主

即／林園中油壓縮機跳車　燃燒塔狂噴火

即／林園中油壓縮機跳車　燃燒塔狂噴火

日本媽媽游台自被撞死　奪命司機仍判1年8月

日本媽媽游台自被撞死　奪命司機仍判1年8月

超多人踩雷！新堀江冰淇淋機「味道發酸」

超多人踩雷！新堀江冰淇淋機「味道發酸」

關鍵字：

高雄偷竊羊奶警方破案羈押

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面