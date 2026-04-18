2週連偷2次「還穿同件衣服」高雄前鎮羊奶大盜落網　慘被收押

▲警方發現，蕭男２次行竊時穿著的衣物都一模一樣，成了破案的關鍵。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區近日出現一名「羊奶大盜」，專挑清晨竊取民眾訂購的羊奶，引發地方居民不安。前鎮分局獲報後，透過科技偵查與影像比對，發現嫌犯竟「兩次作案穿同一套衣服」，成了破案鐵證。警方在短短10小時內將蕭姓男子緝捕到案，因其具有反覆實施犯罪之虞，法院已裁定羈押。

4月16日清晨4時許，一名男子趁四下無人，將一處民宅門口的羊奶順手牽羊，過程全被監視器拍下。草衙派出所主動出擊，迅速聯繫被害人報案並調閱周邊影像。警方分析發現，犯嫌特徵明顯，且與兩週前發生的羊奶竊案手法如出一轍，甚至連行竊時穿著的衣物都一模一樣，讓警方迅速鎖定蕭男（約40歲）行蹤。

▲蕭男趁著清晨時分無人時，下手行竊民眾訂購的羊奶。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於16日下午4時在興仁公園附近查獲無業且居無定所的蕭男。面對訊問，蕭男起初矢口否認，直到警方拿出沿線監視器影像及行進軌跡，並指出其兩次作案衣著均相同，蕭男才在鐵證面前低頭認罪，至於羊奶則全被他喝了。據悉，蕭男兩週前才因偷奶被捕，案件審理中竟再度犯案，顯見其對法律毫不在意。

警方表示，因蕭男具連續、反覆犯案行為，報請高雄地檢署聲請拘票獲准，成功阻斷其持續作案。全案訊後依《刑法》竊盜罪移送，並建請檢察官聲請羈押，由高雄地方法院裁定羈押獲准。