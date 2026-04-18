大甲媽9天8夜遶境首日！警狂開177張罰單　沒戴安全帽最多

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖昨（17）晚10點05分起展開9天8夜的遶境活動，廟方粗估有60萬人隨行，由於人潮和車潮眾多，大甲警分局為維持交通，昨天第一天就開出177張罰單，其中逆向行駛74件、未戴安全帽103件，展現法律無假期決心。

▲▼大甲媽遶境首日，警方開出177張罰單。（圖／記者白珈陽攝）

大甲分局表示，廟會活動為地方宗教盛事，本於敦親睦鄰，警方在執行面上採取「柔性勸導為主、強力取締為輔」之策略，惟為保障多數用路人及隨香信眾的安全，對於嚴重影響動線之違規情事，員警仍會果斷介入取締，呼籲民眾秉持理性虔誠，如有發生鬥毆、滋事等違序行為，依法究辦。

遶境首日即開出177張罰單，逆向行駛74件，依據道路交通管理處罰條例第45條等規定，可處600元以上 、1800元以下罰鍰；未戴安全帽103件，依道交條例第31條第6項，可處500元。

大甲媽將途經台中、彰化、雲林及嘉義等4縣市，預計18日駐駕彰化市南瑤宮、19日駐駕西螺鎮福興宮、20日及21日駐駕新港鄉奉天宮，21日舉行祝壽大典後返程；22日駐駕西螺鎮福興宮、23日駐駕北斗鎮奠安宮、24日駐駕彰化市天后宮、25日駐駕清水區朝興宮，26日晚間回鑾大甲鎮瀾宮安座。