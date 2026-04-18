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戲曲學院累計53學生食物中毒　校方：明天第二次全面清消

▲▼台灣戲曲學院37名學生食物中毒，校方道歉並進行全面清消。（圖／台灣戲曲學院提供）

▲台灣戲曲學院累計53名學生食物中毒，校方明天中午將再次進行全面清消。（圖／台灣戲曲學院提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣戲曲學院日前傳出學生疑似食品中毒事件，截至昨（17日）傍晚為止，共53名學生身體不適。校方表示，已完成校安通報，全力配合北市衛生局疫調，預估事件原因與檢驗結果仍需一至二周才能確認。明天中午將再次由專業廠商針對餐廳及校區環境進行全面消毒，待完成相關作業並確認安全無虞後再恢復供餐。

台灣戲曲學院14日晚間傳出疑似食物中毒事件，內湖校區的國、高中部的住校學生用完晚餐後，出現上吐下瀉的狀況。校方為此公開致歉，表示第一時間將學生送醫並通知家長，也完成校安通報，學校餐廳已暫停。校方昨日傍晚再次說明，受影響學生增加到53人。

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台灣戲曲學院表示，事件發生後，校方立即根據食物中毒事件處理標準作業程序完成校安通報，並同步配合教育主管機關及台北市衛生局辦理相關疫調、採檢及後續查核作業。身體不適學生通報數累計到53人，校方對受影響學生及家長表達持續關心，並已協助就醫、休養與後續健康追蹤作業。

戲曲學院進一步說明，北市衛生局在4月16日派員到校，並根據食品良好衛生規範準則進行查核，現場尚符合食品良好衛生規範準則。衛生局另已抽驗留樣檢體、環境檢體及人員手部檢體共10件，後續將依檢驗結果進行研判。預估事件原因與檢驗結果仍需一至二周才能確認。

▲▼台灣戲曲學院37名學生食物中毒，校方道歉並進行全面清消。（圖／台灣戲曲學院提供）

▲台灣戲曲學院累計達53名學生食物中毒，校方已進行全面清消。（圖／台灣戲曲學院提供）

戲曲學院強調，將持續以審慎、負責的態度面對，並以學生健康與安全作為最高優先。目前學校餐廳已全面停止運作，並已啟動環境消毒與安全檢視機制。預定在明天（19日）中午再次由專業廠商針對餐廳及校區環境進行全面消毒，待完成相關作業並確認安全無虞後，再行恢復供餐。在此期間，學生餐點將由學校統一向符合食品安全標準之餐飲業者訂購，維持學生正常用餐需求，並確保餐食安全。

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