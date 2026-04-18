現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

▲苗栗頭份市中央路的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路上的85度C，18日上午發生一起嚴重車禍！一名71歲林姓女駕駛要將車輛停放在店外的停車場時，因不明原因整台車竟直接衝入店內，當場撞上正在店內用餐的49歲賴姓顧客，賴男雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

轎車衝進85度C 店內用餐客慘被撞死

警消18日上午7時45分接獲民眾通報，一輛轎車撞進85度C內，隨即派員趕赴現場處理。警消抵達後發現，賴男仍有意識，對聲音有反應但無法說話，火速將人送往為恭醫院急救，但賴男到院後不久隨失去生命跡象，雖經搶救仍不幸宣告不治。

71歲女駕駛要停車 直接「撞進店裡」

根據警方初步調查，事發當時71歲林姓女駕駛開車沿建國路二段往中央路方向行駛，行經85度C時，要右轉進入店內停車場，進入後卻因不明原因直接開進店內，造成店家設備受損、賴男不治。員警針對林女進行酒測，酒精濃度為0，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

現場一片狼藉畫面曝光 滿地玻璃碎渣

透過現場畫面可發現，林女整台車撞破店家落地窗進入店內，而店滿桌椅東倒西歪、嚴重毀損，玻璃碎片炸噴一地，就連牆壁、裝潢也都凹陷、掉落地面，觸目所及一片狼藉，畫面相當驚人。