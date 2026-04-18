台積電佔比過半！她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

▲原PO不解為何要買0050。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有自認是股市新手的女網友發文拋問，0050的台積電佔比很高，投資人為何不直接買台積電股票就好？她也認為，台股給她的感覺是，買個股應該會比較划算，但為何台灣大環境好像都在教大家買ETF？貼文曝光後，引起熱烈討論。

她質疑0050未分散風險

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這名女網友在Dcard上，以「不是很懂為什麼要買0050」為標題發文。原PO提到，據她所知，0050的台積電佔比高達五、六成，這讓她一直無法理解大家為何不直接買台積電股票。她以美股ETF VOO為例，最強的公司佔比也不可能達到10%，而ETF的宗旨應是穩定與分散風險，0050或許穩定，卻似乎沒有達到分散風險的作用。

她不解為何狂推ETF

原PO接著表示，整個台股大盤的表現，基本上是看台積電狀況，這個原因讓她剛開始投資就直接選擇了美股而非台股。她透露目前主要定期定額VOO，先前也投入了QQQM，未來若有閒錢還想投資非科技類股來分散風險。她坦言，台股生態給她的感覺反而是買個股比較划算，很不解為何台灣大環境都在教大家買ETF？

貼文曝光後，有網友回應，「哪裡不分散了？現在只是台積電市值大所以佔比高啊，哪天台積電出了什麼事，ETF是有調整比例的機制的」、「0050會調整或換股啊，本質就完全不一樣」。也有網友表示，「跌的時候沒跌那麼多，就是這樣而已，每個人承受風險能力不同」、「擔心就多看資產配置的書籍，0050只是較高收益的無腦投資」。