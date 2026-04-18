吃火鍋「什麼料必加？」　一票點名1食材：超綿、超好吃

▲很多人喜歡吃火鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文探討火鍋食材的喜好差異，指出「芋頭」常被視為最不受歡迎的地雷食材，甚至已經成為網路迷因。這讓他不禁好奇，那「最受歡迎」的火鍋食材是什麼呢？貼文曝光後，引起網友討論。

芋頭是最雷火鍋料？

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「最受歡迎的『火鍋料』（此處應指火鍋內的食材）是什麼？」為標題發文。原PO表示，若搜尋最雷的火鍋料，第一名絕對是芋頭。不過，若要挑選最受歡迎且不出錯的選項，又是哪一樣？

他點出吃鍋安全牌

原PO第一個想到的是「茼蒿」與「高麗菜」，認為這兩樣蔬菜是很穩妥的選擇，不管店家實力如何，丟下去煮也很難出錯。他接著指出，除了蔬菜之外，「豆腐」、「豆皮」這類豆製品，以及各種「肉類」，也是相當受大眾青睞的食材，幾乎不會出錯，不知道大家覺得還有哪樣食材是受歡迎的呢？

一票網友卻超愛芋頭

雖然很多人不喜歡吃芋頭，但熱愛芋頭的網友也很多，不少人都回應，「芋頭啊，而且要煮得爛爛的才好吃」、「芋頭煮到爛掉很好吃」、「芋頭讚讚，還要爛爛的更棒」、「芋頭好吃」、「沒芋頭我不吃，煮到爛爛的才好吃」、「一樣芋頭」、「芋頭掌握好煮的時間後會超綿、超好吃」、「火鍋什麼都可以不加，不能沒有芋頭」。

也有網友留言，「金針菇」、「當然是肉，沒肉的火鍋我可是不吃的」、「菇類很難有雷的」、「玉米，提升湯頭味道的好夥伴」、「我喜歡魚板類的」、「豆皮、貢丸，好吃的貢丸真的超讚」、「蛋餃，沒有之一，不服憋著」、「水蓮、肉片」、「蛋餃，我一定要吃一鍋蛋餃吃不完的火鍋」。