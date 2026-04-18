　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃火鍋「什麼料必加？」　一票點名1食材：超綿、超好吃

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,交往,AA制,減肥,肥宅,約會,紀念日,大餐,請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人喜歡吃火鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文探討火鍋食材的喜好差異，指出「芋頭」常被視為最不受歡迎的地雷食材，甚至已經成為網路迷因。這讓他不禁好奇，那「最受歡迎」的火鍋食材是什麼呢？貼文曝光後，引起網友討論。

芋頭是最雷火鍋料？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「最受歡迎的『火鍋料』（此處應指火鍋內的食材）是什麼？」為標題發文。原PO表示，若搜尋最雷的火鍋料，第一名絕對是芋頭。不過，若要挑選最受歡迎且不出錯的選項，又是哪一樣？

他點出吃鍋安全牌

原PO第一個想到的是「茼蒿」與「高麗菜」，認為這兩樣蔬菜是很穩妥的選擇，不管店家實力如何，丟下去煮也很難出錯。他接著指出，除了蔬菜之外，「豆腐」、「豆皮」這類豆製品，以及各種「肉類」，也是相當受大眾青睞的食材，幾乎不會出錯，不知道大家覺得還有哪樣食材是受歡迎的呢？

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

一票網友卻超愛芋頭

雖然很多人不喜歡吃芋頭，但熱愛芋頭的網友也很多，不少人都回應，「芋頭啊，而且要煮得爛爛的才好吃」、「芋頭煮到爛掉很好吃」、「芋頭讚讚，還要爛爛的更棒」、「芋頭好吃」、「沒芋頭我不吃，煮到爛爛的才好吃」、「一樣芋頭」、「芋頭掌握好煮的時間後會超綿、超好吃」、「火鍋什麼都可以不加，不能沒有芋頭」。

也有網友留言，「金針菇」、「當然是肉，沒肉的火鍋我可是不吃的」、「菇類很難有雷的」、「玉米，提升湯頭味道的好夥伴」、「我喜歡魚板類的」、「豆皮、貢丸，好吃的貢丸真的超讚」、「蛋餃，沒有之一，不服憋著」、「水蓮、肉片」、「蛋餃，我一定要吃一鍋蛋餃吃不完的火鍋」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯
Threads瘋傳隱藏功能！ 釣出負責人：別再玩了
錯過小孩出生、母親離世　他守護最北孤島35年
快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後
媽祖不保佑壞人！黑幫男遶境途中被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

快訊／白沙屯媽祖回鑾腳程超快！中午已到龍井　雙媽會落空

幫忙朋友卻淪詐騙共犯！律師曝「1句話」藏陷阱：腦中警報必須大響

31冰淇淋驚見「大隻蟲腳」　誠品南西店今日緊急停業清消

89萬YTR徵「攝影企劃兼社群行銷」月薪35K！網轟：3個職位1人做

危險物品車輛「117年起擬強制裝GPS」　違者最高罰1.8萬

吃火鍋「什麼料必加？」　一票點名1食材：超綿、超好吃

行政院點頭「台61線南延高雄」　公路局啟動綜合規劃

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

快訊／白沙屯媽祖回鑾腳程超快！中午已到龍井　雙媽會落空

幫忙朋友卻淪詐騙共犯！律師曝「1句話」藏陷阱：腦中警報必須大響

31冰淇淋驚見「大隻蟲腳」　誠品南西店今日緊急停業清消

89萬YTR徵「攝影企劃兼社群行銷」月薪35K！網轟：3個職位1人做

危險物品車輛「117年起擬強制裝GPS」　違者最高罰1.8萬

吃火鍋「什麼料必加？」　一票點名1食材：超綿、超好吃

行政院點頭「台61線南延高雄」　公路局啟動綜合規劃

小A辣「被通知結婚」變人妻？身分證個資全遭公開　親上火線開嗆

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

把美帶回家！南市勞工局推花藝課程　學員親手創作提升生活質感

川普：UFO文件「非常有趣」　很快就會公布第一批資料

勇士咖哩大神失靈！　柯瑞附加賽生死戰遭嚴防僅17分賽季黯然淘汰

Jisoo親哥家暴慣犯「8惡行」！　友人見受害妻嚇壞：四肢沒一處是好的

找工作來這場！台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

經紀公司找上門！Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯

怕讓兄弟失望！麥克馬洪熬過低潮　轟致勝2分砲救洋基

蔡瑞雪去沖繩「背心整件透視」！超兇事業線被看光 邪惡視角震撼1.4萬人

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

生活熱門新聞

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

白沙屯媽祖回鑾已到龍井　雙媽會落空

什麼工作月薪超過5萬？過來人給答案：很多

「勇腳伯」腳傷逗留車站　站長暖助北返

今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

大甲媽今晚起駕！進香「18禁忌」曝光

新竹物流系統掛了2天還沒修好　用戶崩潰：都多久了

更多熱門

相關新聞

放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了

放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了

近日有網友發文表示，以前的孩童幾乎都有飼養蠶寶寶的經驗，餵食桑葉更是充滿療癒感的回憶。但他發現，現在似乎已經沒有小孩在養蠶寶寶，放學後多半只看電視或滑手機，擔憂他們無法擁有快樂童年。貼文曝光後，引起討論。

李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2原因

李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2原因

吃到飽火鍋價格回不去　網憶1家店不到200元

吃到飽火鍋價格回不去　網憶1家店不到200元

台北「砥鎵鍋物」頂級食材「免費送上桌」

台北「砥鎵鍋物」頂級食材「免費送上桌」

日本1夯市住宿變貴？2人房「1晚4千↑」他傻了

日本1夯市住宿變貴？2人房「1晚4千↑」他傻了

關鍵字：

火鍋食材PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面