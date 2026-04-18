北東今濕涼「下周一回溫放晴」　周四再迎明顯降雨

▲東北季風影響，今北東濕涼，下周四將有一波明顯降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)及周日東北季風增強，早晚偏涼，中部以北、東部有雨，下周一天氣好轉。下波明顯變天將落在下周四、下周五，有另一波鋒面和東北季風影響，各地有降雨機會，將是未來一周雨勢最明顯時間點。

氣象署預報員曾昭誠表示，今明兩天受東北季風影響，東半部、基隆北海岸有明顯迎風降雨，中部以北到北部多雲且有零星降雨，各地山區有降雨，類似天氣型態影響到明天，明天白天過後降雨減少。

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下周一至周三東北季風減弱，環境轉偏東風，整體降雨較周末更為趨緩，降雨以花東、部分宜蘭地區為主，山區午後也有雷陣雨。

下周四鋒面通過，曾昭誠指出，下周四、周五台灣海峽一側有明顯降雨外，台灣各地也有降雨機會，後續東北季風增強，迎風面的北部、東半部、中部各地有降雨機會，將是未來一周降雨最明顯的時間點。

溫度部分，曾昭誠說明，今明兩天東北季風增強，清晨溫度低，約20度上下，感受偏涼，中南部、台東溫度變化不明顯，白天可見陽光，溫度接近30度，感受溫暖偏熱；下周一東北季風減弱，北部、宜蘭、花蓮白天近30度，中南部溫度更高；下周二、周三雲量多，白天溫度下降，清晨感受偏涼。

曾昭誠表示，下周四、下周五鋒面通過後有東北季風增強，若周四鋒面較早通過，白天氣溫就會提早下降；周五北部、宜蘭花蓮溫度也會下降，感受上在降雨時溫度比較涼，中南部未來一周若降雨明顯，溫度也會比較涼，沒有降雨時溫度仍有30度上下。