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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被李貞秀批蛀蟲、奴才　陳智菡落淚：人身攻擊低俗到無法忍受

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，隨即砲口對向民眾黨，甚至點名立法院黨團主任陳智菡及其丈夫許甫是「黨內蛀蟲」，還以「奴才」批評陳，引發熱議。對此，陳智菡接受專訪時，數度哽咽落淚，直言李貞秀言論已構成人身攻擊，「低俗到我沒辦法忍受」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡在TVBS節目《政治一點明》專訪時說，李貞秀講的很多東西確實都不是事實，一直攻擊高薪、20萬以上，這個訊息完全錯誤，黨內該有多少薪水都是明帳。

陳智菡數次哽咽說，每當柯文哲或民眾黨發生事情，外界想製造黨內矛盾，就說她坐領高薪，她目前薪資雖較過去媒體時略高，但工作量極大，並非外界所稱「坐領高薪」。

接著陳智菡仍哽咽表示，從事政治工作會很在乎聲譽，但她很常遭受到的攻擊是很難為自己澄清，因為不想連累長官。她直言，一開始自己還可以調適，但之後別人越講越過分，直言已是人身攻擊的程度，「低俗到我沒辦法忍受」。

陳智菡說，李貞秀指他們夫妻薪水高、吸黨內資源，她對許甫很抱歉，因為許甫原本沒有打算投入這樣的工作，卻要一起承受這些攻擊、有點被波及到。她透露，許甫反而比較堅強，還反過來安慰她不要在意外界言論。

另外，陳智菡說，更難過的是她的父母，看到自己小孩被連日報導負面新聞、寫成這樣，每天早出晚歸結果是這樣的下場。

此外，陳智菡透露，「奴才」一詞並非李貞秀首次用來批評她，2025年國民黨辦了「反獨裁反戒嚴」活動，其中有一場活動，當時談好只有黨公職能上台，李貞秀尚未遞補進入立院，因此未能上台，沒想到她竟心生不滿，在群組內出現情緒性言論攻擊她，甚至指稱她是「民眾黨養的」、「搞清楚自己的身份」，讓她深感受傷。

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