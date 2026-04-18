北市23歲女公關醉開「行動毒車」！　一度拒酒測：反正都要罰錢

記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市大安警分局員警日前執勤行經台北市大安區忠孝東路四段旁，發現一輛自小客車違停紅線，且起步時行車不穩，上前攔查後意外查獲任職酒店女公關的張姓女子(23歲)酒駕上路，車內還放有多包愷他命、安非他命咖啡包及大麻等多種毒品，詢後依公共危險罪、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲23歲女子酒後開車搭載31歲陳姓男子，因違停被警方攔查。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



本案發生在4月11日上午8時許，大安分局敦化南路派出所員警於忠孝東路四段某處發現一輛自小客車違規停放紅線，且起步後行車不穩，遂上前攔查。經酒精感知器初步檢測，發現駕駛張女呼氣含有酒精反應。

▲警方在車內搜出多種毒品與現金20萬元。



然而，張女當場拒絕接受酒測，員警多次確認，她還大言不慚稱「反正都要罰錢了」，惟於盤查過程中出現步態不穩、語無倫次等情形，且車輛外觀疑有碰撞痕跡，整體狀態已明顯達無法安全駕駛之程度，警方遂依公共危險罪準現行犯當場逮捕。

警方隨後依法進行附帶搜索，在車內查獲第三級毒品愷他命、第二級毒品安非他命咖啡包及大麻等多項毒品，並起出現金20萬元及分裝用夾鏈袋等物。警方遂將張女及同車乘客陳姓男子(31歲)一併帶返勤務處所釐清案情。

▲張女在現場一度拒絕酒測，帶返所後改口願意酒測。



上午9時許抵達派出所後，張女改口自願接受酒測，當場測得酒測值高達每公升0.88毫克，全案詢後依刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身與他人安全，更已觸犯刑責；另對於毒品犯罪將持續強力查緝，絕不寬貸，以維護社會治安。

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