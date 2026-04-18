夫結紮7年「體內還有精子」妻驗出2條線！醫：無任何避孕100%有效

▲結紮只是成功率很高的避孕方式。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖進香吸引大量信眾跟隨，一名信眾分享，先生雖已結紮，但去年參加山邊媽祖台南遶境後，竟驚喜懷上第3胎，日前還夢到白沙屯媽祖揭曉性別。婦產科醫師蘇怡寧曾分享一段門診小故事，強調結紮並不代表能百分之百避孕，曾遇過先生結紮7年，但老婆仍然懷孕，後續檢查發現先生體內仍然有精子存在。

丈夫早已做結紮 驗孕結果仍現兩條線



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婦產科蘇怡寧醫師曾在臉書分享，有一對夫妻到門診，女方月經已經很久沒來，因此先安排驗孕。不過，女方相當篤定自己不可能懷孕，因為先生7年前已接受結紮手術。怎料，檢驗結果竟清楚顯示「兩條線」；男方當場臉色大變，懷疑與震驚全寫在臉上，女生立刻強調自己絕對沒有外遇。

蘇怡寧醫師指出，這類情況雖然少見，但並不是完全不可能發生，結紮雖然是成功率很高的避孕方式，但不是百分之百有效，「科學上很多事情都不是百分之百的」。

蘇怡寧表示，雖然男方已結紮7年，但後續檢查發現體內仍然有精子存在，親緣鑑定結果也證實孩子確實是他的，「經過了這20多年來，我覺得我有義務還是要把這句話傳承給我們年輕的醫師，關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗就對了。」

新光醫院泌尿科主治醫師盧昱成也指出，男性結紮主要是將輸精管剪斷並結紮，但手術完成後，輸精管內仍可能殘留精蟲，故術後並非立即具備避孕效果，一般建議患者在術後至少間隔3個月，並累積射精約20至30次，較能確保殘存精蟲排出，同時應回門診接受精液分析，確認已無精蟲，才算完成整個避孕流程。