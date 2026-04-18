松信市議員5搶2激戰！　李明璇向高虹安借皮卡車拚車掃衝刺

▲松山、信義市議員參選人李明璇 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨松山、信義市議員初選民調將於19日至21日登場，屆時是5名新人搶2席，競爭格外激烈。參選人之一的黨發言人李明璇今（18日）一早到吳興市場繼續掃街，對於初選民調最後衝刺，李明璇透露這兩天會進行車掃，前幾天還緊急跟新竹市長高虹安借到了一台皮卡車，呼籲大家唯一支持李明璇。

李明璇指出，其實一直都在衝刺的態度跟衝刺的精神，雖然說民調是最後倒數的兩天，可是她的精神、她的態度其實都是一樣的，包含她早在一兩個禮拜以前，聲音就已經弄到沙啞快爆掉，可是她先生跟她說不能這樣，還是要做衝刺。

李明璇提到，她沒有任何的靠山，沒有強大的背景，也沒有任何其他的資源，對她來說就是繼續的勤走基層，親自跟大家發放文宣，親自的握手，一步一腳印。現在民調倒數階段，她也會進行車掃，前陣子才緊急的跟新竹市長高虹安借到了一台皮卡車，這兩天儘速來進行車掃。

李明璇也說，松山、信義目前已經掃超過兩輪至三輪了，今天跟明天也就是繼續的車掃、親力親為，自己當自己的麥克風手，呼籲松山、信義的民眾19日到 21日的晚上 6 點半到 10 點，大家一定要回家幫她顧電話，接聽電話的時候唯一支持李明璇，就是讓最有戰鬥力的進入到台北市議會，也讓最有溫度的服務來替大家發聲。

▲▼松山、信義市議員參選人李明璇向高虹安借皮卡車進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）





