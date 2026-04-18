柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨（17）晚陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤，前往逢甲夜市掃街時，突遭到不知名人士四度噴灑辣椒，造成20多人身體不適，出現咳嗽現象，劉芩妤上午到轄區第六分局報案表達嚴正譴責，更怒指此舉如同無差別攻擊，嚴重危害公共安全。

▲▼台中市西屯區市議員參選人劉芩妤報案，指她和柯文哲等人遭噴辣椒水。（圖／記者鄧木卿攝）

劉芩妤表示，昨晚不論是黨員、志工當下都專注在掃街，根本沒有想到會有辣椒水，因此一聞到刺鼻味道，即使馬上找尋氣味來源，已是相當困難，雙載的2名機車人士更是看不到臉孔和車牌。

劉芩妤說，大家結束掃街後一問，至少有20人出現咳嗽現象，而且可能遭四度噴灑辣椒水，分別在廣場、烤魚攤、行進間和合照點。

被攻擊的志工說，逛街的不只是台灣民眾黨，還有更多是大人和小孩，台灣治安不該已到了逛個街就要提心吊膽的地步，她強烈譴責這種無差別攻擊行為，希望警方趕快揪出歹徒。

警方表示，已成立專案小組積極調查並完成受理報案，現正持續擴大調相關監視器影像，釐清案情。經查掃街區域為行人徒步區，目前尚未發現所稱二人騎乘機車或可疑人士噴灑情形，將持續擴大調查，秉持勿枉勿縱原則，全力釐清事實、依法偵辦。