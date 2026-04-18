義診「共用針頭」抽血15人！陸診所認了：員工不懂、亂操作

▲診所的免費血糖檢測活動，被發現共用針頭。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州濱江區一家中醫診所日前進行義診活動，傳出使用同一針頭替多位民眾抽血，令民眾非常擔憂，害怕感染傳染病。對此，診所已經承認此事，表示是員工「不懂」、「亂操作」，已將對方開除。

根據陸媒報導，該診所10日上午在某社區替民眾進行免費血糖檢測活動，但到了下午，有民眾向當地衛健局投訴，稱診所工作人員竟用同一隻針頭替多人抽血，擔心導致傳染病傳播。

對此，診所負責人坦言，被同一隻針頭抽血的約有15人，「那名員工不懂，亂操作，我們已把他開除了。」

濱江區衛健局工作人員當天下午前往現場調查，確認現場採血操作人員未取得相應衛生專業技術執業資格，嚴重違反手指末梢血採血操作規範，存在一次性採血針違規重復使用問題。

當晚，濱江區衛健局聯合屬地社區、小區物業全面摸排所有參與本次檢測人員，並於隔天組織受檢居民前往省級醫療機構開展血液傳播疾病專項檢測，檢測結果均為陰性。

為最大限度排除感染風險，保障人員安全，濱江區衛健局將會同屬地街道、社區持續跟蹤隨訪，對相關人員按事發後1個月、3個月、6個月分階段開展檢測，全程做好健康監測與人文關懷。

同時，衛健部門已對涉事機構立案調查。經查，此次事件中涉事診所存在使用一名非衛技人員從事診療活動，重復使用一次性醫療器械等違法行為，並依據相關法律法規，給予警告並處罰款，責令整改，目前該診所已停業整頓。