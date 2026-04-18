30歲結婚很勇！阿姨超狂勸退「過幾年都不對了」　丈夫小舉動甜炸

▲阿姨對於婚姻的看法，讓許多網友大讚超中肯。（圖／翻攝YouTube／派瑞任務 Mission P）

文／CTWANT

YouTuber「派瑞任務 Mission P」常在頻道上分享生活記事，近日他上街訪問路人對婚姻的看法，卻碰上一位「超狂阿姨」看破婚姻，直言「對的時間遇到對的人，過一陣子就不好說了」，還說現代人拍婚紗照要花十幾萬，不如去買一張ETF。

「派瑞任務」近日上街訪問路人對於「現在這個年代，30歲還沒結婚算晚嗎？」一位阿姨沒回答問題，先是反問派瑞「你們現在自己想結婚嗎？」派瑞表示自己29歲今年剛結婚，阿姨吃驚回應「你們很勇敢啊！」

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派瑞表示自己是剛好有遇到對的人，阿姨則一語道破：「對的時間遇到對的人，但是過了一陣子，就不好說了」，阿姨說明每一對新人在結婚時都認爲對方是對的人，但過了幾年就會發現「很多都不對啦！」笑說有的是女方變心，有的是男方變心，一旁的丈夫則笑著輕拍老婆的頭。

▲一旁丈夫笑著打老婆的頭，顯示夫妻倆感情好。（圖／翻攝YouTube／派瑞任務 Mission P）

阿姨接著對派瑞說道，若有足夠存款結婚也可以，「不然你從結婚的開始就開始負債了。」阿姨提到光婚紗照部分，自己那個年代只需要9999元，而且也沒有大張裱匡婚紗照，「以後離婚多難處理啊！」超狂發言讓一旁的派瑞難以招架。

聊到這年代婚紗照價格，派瑞坦言需要花費幾十萬元，阿姨笑說：「幾十萬可以買一張ETF很香欸！」最後離開前不忘祝福小倆口幸福。

阿姨的超中肯發言吸引網友們關注，甚至被轉發到Dcard上討論，網友們紛紛表示，「講一堆大實話，就喜歡這種長輩」、「感覺這個阿姨就是跟對的人結婚呢」、「她就是對的人啊，感覺開明又幽默」、「阿姨自己婚姻美滿叫人家不要結婚」、「他們夫婦兩個感情看起來其實滿好的，還被先生打頭」、「過來人告訴你，不要隨便過來」、「這影片就是『她在鬧，他在笑』的愛情詮釋：極致的寵溺」。

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