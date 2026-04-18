完整還原李貞秀黨內溝通經過　陳智菡：4月1日柯文哲面談完竟全翻盤

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍後，連上多個綠媒政論節目砲轟黨內，立場轉換之快令人咋舌。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨（17日）在TVBS《政治一點明》節目中還原整個事件溝通經過，指李貞秀先是在4月1日與創黨主席柯文哲面談，並承諾4月7日總質詢時「我在台上準備宣布離職，我說到做到」；但到了4月7日當天，黨主席黃國昌直接問李打算怎麼做？李竟說，「大家要她下台可以，她可以犧牲，可是這2年權益應該怎麼補償給我？這我要先拿到啊？在此之前我不會下台」。

陳智菡說，4月1日那天，柯文哲有找前立委李貞秀，當時是因為有非常多發言爭議，包含在直播痛哭、700萬等事情，一直陸續有很多黨員寄信或公開信方式，要求黨中央中評會要規範不分區立委的言行舉止。

陳智菡透露，其實柯文哲不是第一次找李貞秀面談，前面的面談也不是要李貞秀離開，包含上任的一些表現；陳說，柯文哲也多次叮囑她，不分區委員很多人進來都是素人，所以黨團要特別協助。

陳智菡提到，李貞秀上任那天面對媒體有點緊張，有口誤「只有中華人民共和國」的國籍。陳說，事發後，柯特別把她們兩人找去，要李貞秀聽她的提醒、不要急。

陳智菡說，但後續實在發生太多爭議，4月1日柯文哲與李貞秀對談的過程中，李就已經感受到黨內，不管適任性、或是在立法院裡被執政黨針對，必須要考慮到後續的問題。

「當時李貞秀委員自己說，『我在台上準備宣布離職，我說到做到，你相信我』。」陳智菡表示，所有對話內容都有當事人，李貞秀所說的「台上」，就是4月7日的總質詢。陳說，這透露出，李明白已難以行使立委職權。

陳智菡表示，後續柯文哲就告知她與黨主席黃國昌、秘書長周榆修，接下來就要去準備。主持人樊啟明問到，李貞秀表態願辭職，但是否有壓日期？陳說，就她聽到的對話是沒有。

陳智菡提到，目前立法院的會期表定是到5月31日，沒有到8月31日的選項，因為根本還沒有延會。更何況，李貞秀是跟柯文哲承諾在4月7日辭職且說到做到，在當天已經要發生這件事時，李也沒有告知黨內要怎麼做，是要總質詢上台前、質詢完還是再另外開記者會宣布？黨團一定要準備好。

陳智菡說，後續去了解李貞秀質詢內容時，辦公室說明一切按照原本規劃，辦公室還透露一個訊息，李貞秀委員再跟柯文哲見面完後，回去辦公室透露的訊息是做好做滿2年，「貞秀委員再跟柯P講『做到4月7日絕對說到做到』，似乎辦公室都沒有接到這訊息」。

陳智菡表示，4月7日當天，黃國昌直接問李貞秀，等一下打算怎麼做？讓人更訝異的是，「李貞秀直接說，大家要她下台可以，她可以犧牲，可是這2年權益應該怎麼補償給我？這我要先拿到啊？在此之前我不會下台」。

陳智菡指出，光是李貞秀這段話，就跟她答應柯文哲4月7日在質詢台上下台已經是玩勸不一樣的東西。陳說，當李講到權益、福利，確實都沒有直接說錢，但過程中，她確實講到福利、權益、我的經濟條件、我的生活費，後面又講到誰得利誰買單。

陳智菡回顧，當時在會中，當聽到李貞秀提到「買單」2字時，就有人反問，「買單是什麼意思？」李說，當然就是她應該有的經濟權益，不然馬上要沒有收入、難道要流落街頭嗎？李甚至還提到，上任前2年都沒工作、燒光上千萬，甚至卡費還是跟親友調的，「所以錢我很確定是她自己說的」。