隱瞞「告過前東家」新公司不讓他報到　法院判復職還要補薪

▲男子被錄取後，被新東家查出曾告過舊公司而被取消錄用。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名朱姓男子錄取某人壽公司的保險業務員，卻因被新東家查出過去曾與前公司打過勞資官司，認為他「誠信有問題」，報到前夕慘遭撤銷錄取，朱男不滿提告討公道，法官審理後認定，他是受限於保密條款才未揭露，並非惡意隱瞞，判新公司解雇違法，不僅要讓他回鍋上班，還得補發薪水。

判決指出，朱男去年1月應徵該人壽公司職缺，面試時被問到是否曾與前公司發生爭議，他一概否認。不料公司事後查出，朱男曾與前東家進行民事訴訟，認定他刻意隱瞞，違反保險從業人員應具備的誠信原則，火速在報到前夕打電話撤銷錄取，拒絕讓他到職。

朱男氣炸提告，強調當年提告是為了確認僱傭關係、維護自身權益，且案件在二審調解成立時，雙方簽有高達100萬元違約金的保密條款，內容涵蓋和解過程與結果，他若主動揭露恐違約受罰，才選擇不說。

高雄地院審理認為，雖然法律允許雇主因求職者「虛偽陳述」撤銷契約，但前提是足以損及公司利益，法官認為，朱男與前公司的訴訟屬正當權利主張，且一審還勝訴，並非品行不良；再者，新公司向前東家查詢後，也證實朱男工作表現良好、無不當行為。

法官認定，新公司僅憑未揭露訴訟就認定誠信有問題，進而解雇，並不合理，判雙方僱傭關係仍存在，公司須讓朱男復職，並按月給付約2萬多元薪資、補繳勞退至復職為止，全案可上訴。