Meta又大裁員！5/20「先砍8000人」下半年還有第2波　員工挫著等

▲Facebook創始人、董事長兼執行長馬克•祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

社群媒體龍頭Facebook母公司Meta再度傳出大規模裁員消息，根據《路透社》引述內部消息人士報導，Meta計畫在5月20日發動第一波大規模裁員，預計砍掉全球約10%員工，總共約8000人，下半年恐怕還會有第二波裁員潮。

儘管Meta在2025年獲利高達600億美元（新台幣1.8兆元），但執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）仍決定將更多預算投入至AI，透過削減人力來支撐數千億美元的AI投資。

5/20首波砍人 下半年還有「第二刀」

消息人士指出，5月20日的裁員僅是開端。Meta預計在下半年進行第二波裁員，雖然具體規模尚未定案，但最終裁員總比例可能超過20%。高層透露，裁員的頻率與規模將視AI技術在取代管理層級、提升效率上的表現而隨時進行滾動式調整。

科技大廠跟進！AI成為裁員「最佳理由」

亞馬遜（Amazon）近幾個月也先後裁撤3萬名員工；金融科技公司Block甚至在2月份裁掉了近半數的員工。這些企業高層不約而同地將原因歸咎於「人工智慧帶來的效率提升」。根據Layoffs.fyi統計，今年全球科技業已累積有7.3萬人失業，產業結構正經歷劇烈轉型。2024年全球科技業共15.3萬人失業。

財務穩定仍要裁 目標「去層級化」

Meta於2022年底因疫情成長假設失誤導致股價崩盤，因此在2022年底至2023年初進行重組。該次重組被稱為「效率之年」，當時Meta共裁撤了2.1萬個職位。

與當時不同，Meta目前財務狀況非常穩健，2025年營收超過2000億美元（新台幣6.2兆元）。然而，高層認為未來的企業結構應具備更少的管理層級，並透過AI實現更高程度的精簡。

組織大洗牌：從Reality Labs到「應用AI」部門

為了加速AI自動化，Meta最近對內部組織進行了深度重組。原屬元宇宙部門「Reality Labs」的部分團隊遭到調整，大批工程師被轉移至新成立的「應用AI（Applied AI）」部門。該組織的首要任務是開發能自主編寫代碼、執行複雜任務的AI代理人。

Meta官方目前拒絕對5月20日的裁員細節進行回應。