快訊／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路上的85度C，18日上午發生一起奪命車禍！一名47歲賴姓顧客7時45分坐在店內用餐，孰料，一輛轎車卻因不明原因當場撞進店內，警消獲報到場，趕緊將仍有意識的賴男送醫搶救，但到院後賴男傷況急轉直下失去呼吸心跳，雖經緊急搶救，仍不幸宣告不治。

▲▼ 苗栗頭份市中央路400號的85度C遭轎車衝撞，造成1人死亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據了解，事發當時店內有約6名顧客，而肇事的71歲林姓女駕駛無酒駕情事，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。