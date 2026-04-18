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曹興誠挺沈伯洋戰北市不二人選　「相信蔣萬安不敢跟沈同台辯論」

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠自去年大罷免落幕後，許久未有公開行程，今（18）日他應福和會之邀進行專題演講。對於綠委沈伯洋可能參選台北市長，去年就力推沈的曹興誠表示，現在大家可能不看好他，但相信沈伯洋出來參選一陣子後，情勢就會反轉。而蔣萬安是國民黨太陽，沈伯洋要「后羿射日」？曹回應，射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以。

福和會今邀請曹興誠以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表主題演講，原定邀請沈伯洋出席對談，也在採訪通知載明，但沈伯洋因仍有教職兼課，並未出席。

而曹興誠會前也接受媒體聯訪，對於沈伯洋可能參選台北市長，黨內正反意見相當兩極，多位民代憂心沈伯洋仇恨值高恐外溢影響其他縣市選情。曹興誠回應，這件事情現在還沒完全明朗，「應該很快就會明朗了」。

曹興誠認為，沈伯洋參選台北市，從綠營角度來看是不二人選，現在大家可能不看好，但相信沈伯洋出來參選一陣子後，情勢就會反轉，「現在很多看法不見得正確」，只要真正進到競選活動，沈伯洋跟蔣萬安有面對面的機會，這些印象通通會反轉。

曹興誠表示，沈伯洋優勢很多，台北市民應該要求沈伯洋跟蔣萬安同台辯論，就能知道誰高誰低，不過他敢打賭，蔣萬安不敢面對沈伯洋。

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