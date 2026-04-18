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危險物品車輛「117年起擬強制裝GPS」　違者最高罰1.8萬

▲化學槽車西濱側翻，化學物質外洩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲過往曾發生化學槽車翻覆，化學物質外洩。（資料圖／記者翁伊森翻攝）

記者李姿慧／台北報導

載運危險物品的車輛一旦發生事故，往往伴隨火災、爆炸、毒氣洩漏或嚴重環境污染，對公共安全威脅巨大。交通部預告修法，要求裝載危險物品的大型車輛全面安裝全球衛星定位系統（GPS）設備，117年1月1日起強制實施，未依規定安裝者，可罰3千到1萬8千元罰鍰，甚至禁止通行。

根據國家運輸安全調查委員會統計，截至113年底，運安會共立案調查4件涉及運送危險物品的重大公路事故，占所有重大公路事故的16.67%。

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運安會調查公路事故　「危險物品車輛翻覆」占比高　

其中這類事故的肇事型態以車輛翻覆最為常見，約占35.36%，且逾8成案例會導致毒氣、易燃液體等危險內容物外洩，引發嚴重的次生災害，不僅危及人命，更對周遭環境構成重大風險。

有鑑於此，交通部昨(17日)預告修正《道路交通安全規則》，草案要求大型車裝置具全球衛星定位功能的系統設備。透過科學化管理方式，主管機關得即時掌握車輛是否依規申請運送許可、依規定時段與路線行駛，以及車輛即時位置、行駛速度與歷史軌跡等動態資訊，並具備異常狀態即時預警功能，從根本提升危險物品運輸過程的安全性。

修法設一年緩衝期　117年元旦起1.4萬輛強制安裝GPS

為讓業者有充分的準備時間，此次修法規劃設有一年緩衝期。交通部表示，修正草案於115年4月17日起預告60天，廣徵各界意見，預計115年下半年完成法制作業程序並正式發布，117年1月1日起正式上路。

▲▼裝載危險物品大型車將強制安裝GPS納管。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

▲裝載危險物品大型車將強制安裝GPS納管。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

根據統計，111年至113年間申請危險物品臨時通行證的大型車輛共有14,013輛，其中已有4,923輛完成GPS設備安裝並完成資料介接，其餘車輛仍須在期限前完成建置。

提前安裝享臨時通行證最長達1年　未依規最高罰1.8萬

為鼓勵車輛提前安裝全球衛星定位功能系統設備，提升危險物品運輸管理效率及安全性，交通部也祭出誘因，交通部表示，針對已裝置或新裝置全球衛星定位功能系統設備(含非大型車)且資料正常介接至指定之資訊平台之車輛，得申請臨時通行證有效期限，最長可達1年。

交通部表示，若大型車裝載危險物品，卻未依規定安裝GPS全球衛星定位功能系統設備，或裝置而未正常運作者，會依違反《道路交通管理處罰條例》第29條第1項第3款裝載危險物品不遵守有關安全之規定製單舉發，處汽車所有人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

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關鍵字：

危險物品全球定位GPS大型車交通安全交通部

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