白沙屯媽祖回鑾快閃鹿港...直奔台中　是否雙媽會下午揭曉

▲白沙屯媽祖進入鹿港大慶通運。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖回鑾隊伍今（18）日清晨4時從彰化溪湖福安宮起駕，循台17線沿海路一路急行軍，約於上午7時進入鹿港，當鑾駕行至距離天后宮前方路口約50公尺處時，雖搖晃遲疑許久，最終仍轉向北上，令現場等候的信眾大感失望。不過，白沙屯媽祖於上午7時40分左右停駕「大慶通運」，這已是8年來第6度在此駐駕，讓地方信眾直呼這是最有福氣的企業。

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▲鹿港天后宮就在眼前，白沙屯媽祖在路口搖晃許久。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

今天清晨，白沙屯媽祖從溪湖福安宮起駕後一路急行，香燈腳們雖辛苦仍緊緊跟隨。上午約7時隊伍進入鹿港，經龍山寺後沿中山路前進，信眾滿懷期待能進入鹿港天后宮。鑾駕在文開路口停下不斷的搖晃，隨後仍右轉，從天后宮後方繞過，最近距離僅剩不到50公尺，卻始終未轉入天后宮，讓等待多時的民眾一再失望。

▲白沙屯媽祖進入鹿港大慶通運。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

鹿港天后宮為國定古蹟，供奉湄洲媽祖，信徒期盼白沙屯媽祖能入宮。然而多年來，白沙屯媽祖進香沿海線行經鹿港，始終擦身而過，再度成為地方討論話題。不過，白沙屯媽祖上午7時40分仍選擇停駕「大慶通運」，這已是8年來第6次在此駐駕。大慶通運位於台17線鹿草路上，老闆長期投入慈善工作，舉凡急難救助、地方捐助皆不遺餘力，被鎮民認為是媽祖一再眷顧的原因。

目前白沙屯媽祖進香回鑾隊伍已沿台17線北上，腳程飛快，預計中午前進入台中龍井。巧合的是，大甲媽祖遶境隊伍今日也進入台中，預計下午由山線進入彰化，兩媽祖是否在路上相會，下午即將揭曉。