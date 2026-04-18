月領14萬日圓不夠！日女「退休鄉下夢」變錢坑 存款快燒光

▲68歲婦人退休搬到鄉下生活，卻忽視隱性支出，使退休金快速減少。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

根據《THE GOLD ONLINE》報導，隨著高齡化加劇，不少退休族選擇搬離都會區，希望透過降低房租與居住成本減輕財務壓力。不過實際案例顯示，單純壓低住房支出，未必能改善退休生活，反而可能因交通、醫療及房屋維護等額外成本，增加財務負擔。

報導指出，日本一名68歲婦人原本居住東京近郊，丈夫過世後，靠每月約14萬日圓退休金生活。為減少支出，她三年前花約480萬日圓購入鄉下中古屋，希望以較低成本安度晚年。

不過搬遷後，生活開銷卻未如預期下降。由於周邊生活機能不足，最近超市開車需15分鐘，公車班次又少，婦人不得不購車代步，衍生油費、保險及維修等固定支出。

此外，屋齡偏高的老屋也持續需要修繕與設備更新，相關費用不斷增加。約兩年後，她檢視存款時發現餘額大幅縮水，才驚覺車輛與房屋維護支出，正持續侵蝕退休金。

報導分析，退休規劃若只著眼房租或房價，容易忽略交通成本、醫療可近性及住宅維護等「總持有成本」，而這些往往才是影響退休現金流的關鍵因素。

專家也提醒，有意實現「鄉下夢」的民眾，不宜一退休就急著出售都市房產，可先採租屋方式到鄉下長住，評估生活適應與支出變化，再決定是否搬遷，以降低決策風險。

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