英法多國歡迎荷莫茲海峽開放　聯合國：朝正確方向邁進

▲美國總統川普17日稱伊朗同意不再關閉荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

針對荷莫茲海峽重啟一事，根據衛報、美聯社報導，英國、法國等各國領導人已表示歡迎。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對荷莫茲海峽重啟表示歡迎，但強調此舉必須成為永久性措施。施凱爾與馬克宏17日晚間主持線上峰會聚焦海峽重啟與支持停火協議，馬克宏稱，如今此舉朝正確方向邁進，「我們都反對任何形式的限制或協議體系，因為這些實際上等同於試圖將海峽私有化」。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示，「芬蘭隨時準備好共同尋求解決方案，為該地區帶來穩定，並尊重國際法」。土耳其副總統尤瑪茲（Cevdet Yılmaz）將此次重新開放稱為緊張局勢降溫的重要一步，「唯有透過對話、克制以及強化多邊合作，才能防止類似危機、衝突與擾亂我們地區海上運輸的事件再度發生」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則稱這是朝正確方向邁出的一步，「聯合國的立場始終明確：我們需要荷莫茲海峽國際航行權利與自由的全面恢復，且必須受到所有各方尊重」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）18日指出，海峽開放實屬正面消息，期盼局勢持續穩定，「但我們知道情況非常脆弱，我們不會往最好的方向假設。我們所做的，是盡可能為眼前的不確定局勢做好準備」。

美國總統川普17日稱伊朗同意不再關閉荷莫茲海峽。不過伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稱，若美國不解除針對伊朗港口的封鎖，將再度關閉荷莫茲海峽，未來船隻通行將須遵循指定航道，且需取得伊朗授權。