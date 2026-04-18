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美軍事核能航太11科學家接連死亡失蹤　白宮聯手FBI調查

▲▼ 美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt） 。（圖／路透）

▲美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國多名與軍事、核能及航太研究相關的科學家接連死亡或失蹤，迄今已出現第11人。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）17日表示，川普政府已與聯邦調查局（FBI）及其他聯邦機構展開合作，對所有案件進行全面審查，調查是否存在任何關聯。

第11人曝光　34歲研究員過世

福斯新聞報導，阿拉巴馬州杭茨維爾市研究員艾斯克里奇（Amy Eskridge）被列為第11名受害者，她是在2022年過世，當時才34歲。在其他至少10起涉及先進研究領域人員的案件相繼浮上檯面後，她的死亡再度引發各方關注。

其他死亡或失蹤的科學家，包括NASA科學家雷沙（Monica Jacinto Reza）、天體物理學者葛里邁爾（Carl Grillmair）、MIT物理學者洛雷羅（Nuno Loureiro）與NASA工程師麥瓦德（Frank Maiwald）等人。

白宮出手　不放過任何線索

這起事件的關注點在於福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）本周與白宮的一段對話。杜西當時提到，自2024年以來已有10名美國科學家失蹤或死亡，且這些人據信都能接觸到機密的核能或航太資料，並詢問聯邦當局是否正調查其中的關聯。

李威特當時坦言尚未與相關機構確認，但承諾會積極跟進，並稱「如果屬實，這絕對是本屆政府認為值得深入追查的事」。

到了17日，李威特表示，白宮正積極與所有相關機構及FBI合作，對所有案件進行全面性審查，並釐清其中可能存在的共同點，「我們不會放過任何線索，白宮也會在有進展時及時對外說明」。

川普親自表態　一週半內給答案

川普16日更親上火線，稱情況相當嚴重，「我希望這只是一連串巧合，但我們一周半之內就會知道真相」。

目前並無任何公開證據顯示艾斯克里奇的死與其他案件有所關聯，當局也尚未指出她的研究工作與其死亡情況之間存在任何牽連。官方亦尚未確認各案件之間存在任何關聯。

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