卓冠廷建議共諜、國安法也納鞭刑　李正皓認同：讓國民黨大招放空

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委洪孟楷領銜提出「鞭刑公投」案，要將性侵案、虐童案、高額詐欺案納入，獲得52名立委連署。對此，民進黨議員卓冠廷昨表示，執政黨應該提出對案，除虐童、性侵、詐欺鞭刑外，加上賣台共諜、反滲透法、國安法，也要鞭刑。對此，名嘴李正皓今（18日）表示，民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，「我不會說左膠誤國，每個人的價值都很重要，但建國要靠務實，什麼是務實，票多的贏，票少的輸」。

卓冠廷昨表示，鞭刑在基層的支持度，遠比很多專家學者想像中的高，「這題不能只談人權」，執政黨應該提出對案，除虐童、性侵、詐欺鞭刑外，加上賣台共諜、反滲透法、國安法，也要鞭刑。此說法一出也引起黨內議論。

對此，李正皓表示，國民黨提支持性侵、詐欺、虐童鞭刑，這在社會觀感上就是嚴懲性侵犯、詐欺犯、虐童犯。民進黨最糟的戰場就是進入鞭刑不符合人權的論述，你講的是人權、兩公約，好不容易寫完三千字論述時，對方只會說：民進黨輕放性侵犯、詐欺犯、虐童犯。

李正皓認為，卓冠廷的建議最好，要鞭刑可以，叛國、通敵、共諜也一起鞭刑。這種狀況國民黨如果跳起來反對，且機會不小，戰場轉移成：國民黨輕放叛國犯、通敵犯、共諜犯。

李正皓指出，若國民黨沒有反對，那就併案一起處理，兩黨沒人得分沒人失分，國民黨精心算計的大選綁鞭刑的大絕招直接放空，「我不會說左膠誤國，每個人的價值都很重要，但建國要靠務實，什麼是務實，票多的贏，票少的輸」。