川普稱伊朗同意「免費交出濃縮鈾」！ 　伊朗秒打臉：神聖如國土

▲美國總統川普聲稱，伊朗已經同意一切條件，願意交出濃縮鈾，但該說法隨即遭伊朗外交部駁斥。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗之間的核協議談判出現極大的認知落差！美國總統川普17日受訪時語出驚人，稱伊朗已同意配合美國一切條件，交出境內所有「核塵埃（nuclear dust）」與濃縮鈾，讓美國運回。然而，這番談話在數小時內遭到伊朗外交部發言人伊斯梅爾（Esmaeil Baghaei）強烈反駁，直斥「濃縮鈾對伊朗而言如同國土般神聖，絕不可能轉移至美國」。

川普：「我們的人將與伊朗人一起挖」

根據《哥倫比亞廣播公司》、《路透社》報導，川普在受訪時展現高度自信，他聲稱這場延宕已久的戰爭即將結束，「我們與伊朗相處得很好」，並透露美方將動用大型機械，以「悠閒的步調」進入伊朗挖掘2025年美以聯合轟炸後的殘餘「核塵埃」。

川普強調，此過程完全不需動用地面部隊，因為有了協議就不需要打仗了，「只需要『我們的人』與伊朗人員共同作業即可」。川普同時堅決否認會提供200億美元（新台幣6296億元）的資產解凍作為交換條件。

川普甚至表示，伊朗已承諾停止對外支持真主黨（Hezbollah）與哈瑪斯（Hamas）等代理人組織。

伊朗外長火速打臉：這是「聖土」絕不交易

對此，伊朗外交部發言人伊斯梅爾在數小時後隨即透過國營電視台發表措辭強硬的聲明。他強調，伊朗濃縮鈾「對我們來說就像伊朗的土地一樣神聖，在任何情況下都不會轉移到任何地方」，並指出將濃縮鈾移交美國「根本不是選項之一」。

伊朗官方立場堅定地表示，伊朗的濃縮過程是為了民用能源需求，絕非美方所指的軍事擴張。

目前伊朗境內被認為存有超過900磅（約408公斤）、濃度高達60%的濃縮鈾，這也是雙方談判中最難解的核心矛盾。

美軍維持「海上封鎖」施壓 川普考慮親赴談判現場

儘管雙方在鈾轉移問題上嚴重分歧，川普仍樂觀認為協議指日可待。他表示，美軍對伊朗港口的海上封鎖將持續進行，直到協議最終定案為止。目前雙方代表團預計於本周末繼續談判，川普甚至透露，若談判有重大突破，他不排除親自前往巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德，見證歷史性的一刻。

針對外界盛傳的「200億美元現金換核武」傳聞，川普則嚴正駁斥，「這完全是假的，完全不會有金錢交易。」