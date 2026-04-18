美伊戰火延燒全球！華府外交電報曝「3大盟友」集體出現動搖

▲美國總統川普17日在鳳凰城的教堂跳舞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國對伊朗發動軍事行動後，引發的外交外溢效應持續擴大。美國國務院外交電報指出，美國在全球多地面臨輿論反彈與信任流失危機，尤其在巴林、亞塞拜然與印尼最為明顯，部分國家甚至出現質疑美國安全承諾、動搖雙邊關係的聲浪，凸顯華府在資訊戰與外交敘事正遭遇挑戰。

＊巴林盟友情緒動搖 質疑美軍是否「棄守」

美國在中東的重要盟友巴林，美軍長期駐紮並設有第五艦隊司令部，但外交電報指出，伊朗戰爭爆發後，當地出現「美國是否已轉向保護以色列、忽視海灣盟友」的質疑聲浪。

部分親伊朗社群在網路散播訊息，指責美軍存在使巴林成為攻擊目標，甚至有廣泛流傳貼文質疑，美國為了以色列與納坦雅胡而拋棄海灣。電報指出，美方在當地的公開資訊發布不足，導致錯誤訊息迅速擴散。

巴林官員與外交人士則私下示警，若缺乏持續且在地化的美方溝通，將削弱民眾對美國安全承諾的信心。報告也提到，相較之下，英國駐巴林使館的積極社群操作，反而讓外界產生「英國取代美國角色」的錯誤印象。

＊亞塞拜然輿論轉向 美方關係改善停滯

高加索國家亞塞拜然，美國總統川普促成亞塞拜然與亞美尼亞和平峰會後，雙邊關係一度升溫，但伊朗戰爭卻使進展明顯受阻。

外交電報指出，戰事初期當地媒體大致保持中立，甚至出現反伊朗民族情緒，但隨著衝突延續，輿論開始轉向批評美國與以色列，認為雙方缺乏結束戰爭的明確策略。

部分媒體更直接引用批評川普的國際報導，被視為政府「試水溫」的訊號。雖然停火一度緩和緊張情勢，但報告強調，美亞關係整體已陷入停滯，進一步發展空間受限。

＊印尼穆斯林輿論升溫 美國形象遭挑戰

在全球最大穆斯林民主國印尼，伊朗則積極展開資訊戰，透過Telegram、Facebook等社群平台強調「穆斯林團結」，並將美國與以色列塑造成「帝國主義勢力」。

美國駐印尼雅加達外交電報指出，伊朗甚至使用創意手法，包括摩斯密碼訊息吸引用戶互動，使相關內容在當地社群與媒體中擴散速度大幅提升。

報告警告，若戰事延長，可能削弱印尼與美國在安全合作上的政治空間。據悉，印尼政府近期雖與美方簽署防務合作協議，但同時也在伊朗施壓下暫緩部分與美國相關的安全合作討論。

美方外交人員則在電報中呼籲，應賦予使館更大彈性，強化社群傳播能力，以反制反美敘事擴散。