職安意識起步走！勞工局辦健走結合施工架體驗　近1500人拚零職災

▲台南市勞工局舉辦「施工架安全體驗 職安作伙行」健走活動，吸引近1500名勞工朋友熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應4月28日世界職業安全衛生日，台南市勞工局18日舉辦2026年度「施工架安全體驗職安作伙行」健走活動，結合健康休閒與職業安全宣導，吸引近1500名勞工朋友熱情參與。

活動除安排健走行程，也設置高架作業體感區，讓參與者實際穿戴背負式安全帶，體驗吊掛及施工架行走，盼藉由親身操作，深化職場危害預防觀念，提升整體職安意識。

這場活動選在世界職業安全衛生日前夕登場，呼應市長黃偉哲「希望家園」施政理念，盼打造更安全、健康的工作環境。18日上午，勞工局長王鑫基與台南市總工會理事長楊振郎、台南直轄市總工會理事長黃江福等來賓，先帶領現場勞工朋友暖身，隨後一同出發健走，現場氣氛熱絡。

勞工局指出，這次活動最大特色，就是將「施工架安全體驗」納入健走內容，並把第三個蓋章點設在高架作業體感區，讓勞工朋友不只是走完全程，更能在過程中實地接觸高架作業安全防護。參與者在現場穿戴背負式安全帶，進行吊掛及施工架行走體驗，從中了解高處作業風險與正確防護方式，盼回到工作現場後，能更主動落實安全措施，朝零職災目標努力。

本次健走路線自安平玄饌餐廳前方停車場出發，沿途行經四草大橋、台江國家公園，再折返回四草大橋，接著沿海邊往觀夕平台前進，最後回到集合點，全程約5.5公里。勞工朋友在健走過程中，不僅可欣賞台江國家公園及觀夕平台沿線自然景觀，也藉此舒緩平日工作壓力，兼顧身心健康。



主辦單位也準備在地特色美食為活動增添暖意，凡走完全程並集滿3個戳章、完成施工架安全體驗的勞工朋友，皆可在現場享用豆花、包子等台南特色餐點，讓參與民眾在流汗健走後，也能感受府城濃厚人情味。



王鑫基局長表示，台南市推動職業安全衛生已建立多項配套措施，截至目前已成立43個「安衛家族」，帶領近千家事業單位共同參與，透過「大廠帶小廠」方式，推動集合式輔導，協助更多企業提升職安管理能力。另勞工局也持續籌設「職業安全衛生防災訪視輔導團」，每年輔導中小企業改善工作環境安全超過1500場次，盼從制度面與教育面雙軌並進，讓職安觀念真正落實在第一線工作現場。



王鑫基局長強調，推動職業安全衛生，最終目的就是希望大家建立「安全衛生做得好，平安健康沒煩惱」的正確認知。此次藉由「職安作伙行」活動，把健走、休閒與安全教育結合，不只提升勞工朋友對工作安全與健康的重視，也進一步強化勞、資、政三方對職場安全的共同認知。整場活動在美景與職安體驗交織下順利落幕，圓滿完成。