大甲媽遶境看過來！永靖鄉「五星級補給」　福慧床、充電全到位

▲提供信眾福慧床住宿及盥洗服務。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一年一度的宗教盛事「大甲媽祖遶境」，已於昨(17日)深夜起駕，展開九天八夜的徒步行程。不只永靖鄉全鄉動起來，頂新成美文化園成美文化園及永靖鄉共好協會共同設立「環保香客服務中心」，在頂新大樓與永靖慈濟環保站兩處據點，提供福慧床休息、素膳、淋浴及充電等完善補給，並結合垃圾減量與資源回收宣導，鼓勵民眾減少一次性用品，讓行腳也可以很環保。

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永靖鄉長魏碩衛表示，為了恭迎媽祖聖駕，鄉公所將在媽祖回鑾期間，於公所前發放象徵祝福的「壓轎金」，要讓信眾共享這份平安福氣。遶境隊伍將行經甘澍宮、慶福宮、永安宮、永福宮、壽錫堂、輔天宮、天聖宮共七座廟宇，沿途已有許多居民自發設置點心站與齋飯區，在地店家也紛紛投入志工行列，展現永靖人最真誠的款待。

想要即時掌握服務資訊，歡迎加入「頂新和德文教基金會」LINE官方好友，還有機會獲得限量Q版媽祖摺疊扇。此外，成美文化園也推出香客優惠，4月17日至30日期間，戴任一宮廟帽子或令旗入園，即可享門票半價優惠，現在園內的許願藤及花旗木正盛開，歡迎大家順道欣賞美麗花景。

▲頂新提供香客服務中心。（圖／頂新和德文教基金會提供）

此外，成美文化園也推出香客優惠，4月17日至30日期間，戴任一宮廟帽子或令旗入園，即可享門票半價優惠，現在園內的許願藤及花旗木正盛開，歡迎大家順道欣賞美麗花景。