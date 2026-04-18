給600萬美金「幫買陽明山別墅」婦急購6萬4點數　警戳破騙局

▲警方接店員通報疑似民眾遭詐騙立即前往關切。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市73歲陳姓婦人至超商要購買6萬4千元點數，稱要給銀行保管費使用，店員發現陳婦購買金額較大點數卡，不符合常理，通報警方到場，陳婦說出是透過網路交友認識一位外籍男子，要給她600萬美金去代購房屋，但先購買點數卡作為海外銀行帳戶保管費，警方告知此為典型的「假交友」詐騙手法，最終經員警耐心溝通勸說，婦人打消購買點數。

八德分局八德派出所巡佐何恩維、員警陳貽凱16日晚間21時許，接獲轄內建國路上超商通報，疑似有民眾遭詐騙事件，超商店員於關懷提問時，發現陳婦購買金額較大點數卡，不符合常理，通報警方到場協助。

▲最終經員警耐心溝通勸說，陳姓婦人打消購買點數。（圖／八德警分局提供）

經了解，陳姓婦人透過網路交友認識一位外籍男子，雙方加LINE交談一陣子後，男方委託陳婦以代購買陽明山房屋為理由，要給陳婦600萬美金去代購房屋，但必須先至超商要購買App store點數卡新臺幣64,000元，作為海外銀行帳戶保管費，警方告知此為典型的「假交友」詐騙手法，最終經員警耐心溝通勸說，婦人打消購買念頭，成功攔阻詐騙。

八德分局表示，交友詐騙是常見手法，詐團常利用俊男、美女圖在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天，再以各種理由要求申辦帳戶或匯款、購買點數。警方呼籲民眾如遇疑似詐騙案件，務必撥打110或165反詐騙專線查證。