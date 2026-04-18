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31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

▲31冰淇淋插旗火車站商圈　京站店開幕前3天送迷你球。（圖／記者黃士原攝）

▲31冰淇淋誠品南西店的冰淇淋挖出蟲腳。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

一名網友17日於中山誠品的「31冰淇淋」門市兌換生日禮，孰料竟在冰淇淋當中挖到「大隻蟲腳」，且還不只一隻，隨即向店員反映卻得到重挖一球的回覆，他當場拒絕並要退費。對此，業者緊急發出公告致歉，表示初步查明為現場營運管理疏失所致，第一時間已把產品下架並報廢，同步為顧客辦理全額退款。

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有網友在Threads上發文表示，在31冰淇淋誠品南西店使用生日禮兌換冰淇淋，甚至加點一球，結果吃到一半竟在冰淇淋內挖到大隻蟲腳，「而且看起來不只一隻... 」馬上跟門市反映後，店員僅說重新提供一球，讓他質疑：「這樣不是還是從同一個框框裡面挖出來的嗎？」他當下拒絕並要求退費，不過生日券無法退回，無奈說：「真的蠻噁的，第一次吃就踩雷。」

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貼文一出隨即引發熱議，網友紛紛留言「那麼小一球裡面是要有幾隻，大救命我要吐了，以後不敢吃了」、「會在桶裡挖出來代表工廠端就有問題了吧」、「一球裡面這麼多根本整桶都是吧」、「真的假的啦拜託檢舉」、「那個是小強」、「好噁，救命」。

對此，31冰淇淋緊急於臉書粉專發出公告致歉，「針對近日消費者反映於31冰淇淋門市購買之冰淇淋發現異物一事，31冰淇淋全體團隊向受影響的顧客及社會大眾，致上最深切的歉意。」第一時間也展開內部調查並採取即時措施如下，業者表示將虛心接受所有批評與指教，並以最負責任的態度完成整頓調整。

1. 疑慮產品即刻下架與報廢：
本公司冰淇淋皆由日本工廠生產，製造過程經過嚴格品質控管。本次事件經初步查明，係現場營運管理之疏失所致。針對顧客反映之口味及該桶冰淇淋，門市已於第一時間完成下架並報廢處置。

2. 確保消費者權益與補償：
事件發生當下，門市已立即為顧客辦理全額退款並完成 POS 系統作廢程序。針對顧客提到的「生日兌換券」，系統作業流程將於辦理退款後自動退回，待我們與顧客聯繫時，也會同步確認兌換券是否已確實歸還至會員帳戶中。此外，我們將提供額外致歉補償，保障消費者權益不受損失。

3. 全面環境清消協調中
本公司已主動聯繫專業第三方消毒公司，目前正積極協調最快之到場施作時間，進行全店地毯式深層消毒。我們堅持在環境衛生未達到品牌最高標準前，將持續嚴格監控店內各項環節。

4. 全台門市SOP強化督導：
為杜絕此類事件再次發生，總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」。要求所有夥伴在「開店、整冰、挖冰、補冰」等四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品狀態百分之百無異物，方可提供給顧客。

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關鍵字：

31冰淇淋蟲腳食安

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