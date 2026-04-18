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荷莫茲「20艘船遭卡關、折返」！說好全面開放　伊朗又祭新規定

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）才說願意全面開放荷莫茲海峽，卻又稱僅持有許可的船隻才可通行。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗革命衛隊17日宣布，由於黎巴嫩停火，因此願意重新開放商業船隻通過全球能源運輸命脈荷莫茲海峽，不過與此同時也實施「新規定」，僅允許持有許可證的商船通行，且必須依照指定航線行駛。此舉令國際社會對自由通行能否實現抱持高度疑慮。

根據《共同社》報導，就在革命衛隊發布新規前，伊朗外交部長阿拉奇曾公開表態，將「全面開放」所有商業船隻通過伊方所設定的航線，前後說法之間的落差，讓外界更加摸不清伊朗真實意圖。

美國新聞網站Axios透露，美伊雙方可能最快於19日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德重啟停火後續談判。分析人士指出，伊朗將海峽通行管制視為重要談判籌碼，藉此在全球油價持續飆升之際，對美方施加更大壓力，雙方在正式協商前的角力仍在持續上演。

《路透社》報導，17日當天約有20艘貨船試圖從波斯灣駛向荷莫茲海峽出口，卻在途中紛紛停駛，部分船隻甚至原路折返，顯示海峽實際通行情況仍極為混亂。

美國總統川普則在社群媒體上強調，荷莫茲海峽已「完全開放」，試圖穩定市場預期。

 
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