詐團假賣白沙屯媽祖結緣品　2信徒遭騙26萬曝手法

記者黃翊婷／綜合報導

白沙屯媽祖展開8天7夜進香活動，今年吸引超過46萬人報名參加。然而，詐團也搭上媽祖熱潮，在網路上發文假裝出售或贈送結緣品，近日有受害者說出被騙的經過，其中1人被騙了17萬元，另1人則被騙了9萬多元。

▲詐團利用白沙屯媽祖進香活動，打著「販售或贈送結緣品」的名號施詐。（示意圖／VCG，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布2起案例，雲林縣民眾小雅（化名）表示，她瀏覽臉書時，看見一名林姓網友PO文販售白沙屯媽祖結緣品，當下覺得很有意義，於是傳送訊息表明想要購買，對方提供賣貨便連結，點進去操作卻顯示交易失敗，接著便有一名自稱是銀行客服的人表示可以幫忙處理。

由於該名假客服講得很急，頻頻強調如果不處理會有問題，小雅在慌亂之下逐步依照指示操作，完成轉帳、條碼付款，等到回過神來時，帳戶內的錢已經被轉走17萬元。

另一名受害者同樣是雲林縣民眾阿玉（化名），也是在臉書看到有網友PO文要發放白沙屯媽祖結緣品，於是主動聯繫索取。對方提供一個LINE客服帳號，說要完成實名制認證才能領取，阿玉在操作銀行APP的過程中，系統出現多個QR Code，對方立刻要求截圖，說是必要流程，還說如果不照做就無法完成認證，最終阿玉一共被騙了9萬多元。

警方提醒，網路交易聽到「實名制認證」、「身分認證」或「金流驗證」，都是詐騙，請民眾千萬不要點擊陌生人提供的連結，更不要提供提款卡與密碼給給他人使用，如果遇到交易問題，請直接聯繫平台官網的聯繫窗口，有任何詐騙疑問，也可以撥打165專線諮詢。