藝術家撒古流溪邊性侵女學員判刑4年6月　國藝會撤獎追回百萬獎金

▲曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆爆性侵。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）



記者杜冠霖／台北報導

曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，遭控於2021年間，深夜帶著女學員前往屏東三地門一處溪谷河床汲取靈感，竟在酒後性侵女學員。撒古流．巴瓦瓦隆一、二審均認定有罪，判刑4年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，他必須入獄服刑。國藝會宣布，撤銷他的國藝獎得主資格，追回證書、獎座及100萬獎金。綠委范雲表示，這是推動「MeToo 失格條款」後首例。

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范雲解釋，2023年MeToo運動期間，許多被害人勇敢站出來揭露過去的性暴力案件，包含多名藝文界大老。其中之一，就是20多年前性侵13歲少女的撒古流。

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范雲透露，當時，她的辦公室除了與婦女團體、專家學者合作修正「性平三法」，促成立法院在兩個月內完成修法外，也關注到藝文界的特殊性。藝文界特殊的「師徒制」與「大老文化」讓被害人更容易被噤聲，且許多文化工作者因工作性質，難以適用「性別平等工作法」；時隔多年後揭露，也往往超過「性騷擾防治法」的申訴期。

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范雲表示，為了回應藝文界的特殊性，我要求文化部訂定「MeToo失格條款」。性暴力的本質就是權勢。而有性暴力紀錄的人，不該再獲得國家的榮譽或補助。不能容許任何人利用國家資源，繼續強化他在產業中的權勢地位。

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范雲指出，在辦公室的持續追蹤下，文化部至今已修正超過130個獎補助要點。撒古流案判刑定讞，國藝會迅速反應，撤銷其得獎榮譽，並追回證書、獎座及100萬獎金。這是推動失格條款後，被撤銷國家榮譽的首例。

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范雲表示，雖然相關要點已大幅修正，但從戲曲學院李姓狼師案中，也可以看見了新的挑戰——若加害人隱身於單位內、不以個人身分申請補助，仍可能成為漏網之魚。會繼續追蹤「性平失格條款」的細節更新。