花蓮啓動國際友善服務　徵選20業者深化雙語化　

▲▼花蓮縣政府去年輔導21家業者完成雙語化，改善菜單或店內雙語標示等國際友善服務輔導。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣2026年將迎來「世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」與「國際少年運動會（ICG）」兩大國際賽事。是展現城市國際實力的關鍵契機。花蓮縣政府將啟動115年「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，從雙語化服務、資訊數位化到國際交流，全面強化花蓮的國際接待能量，請有興趣參與之鄉親及店家，請多加留意後續公告。

縣府說明，114年度，縣府從資訊建置、店家輔導到文化交流全面推進，輔導21家業者完成雙語化，改善菜單或店內雙語標示；辦理3場國際交流講堂，邀請演員鳳小岳、捷克越野跑者Petr Novotny與國宴主廚林仁中，帶領民眾從影視、登山到飲食思索花蓮的國際可能，每場逾百人參與；另辦2場深度體驗活動，51位來自13國的國際友人走訪部落與農村，向國際增加聯合豐年節及溫泉季等花蓮觀光特色能見度。各項推動已讓花蓮的國際接待能量從資訊可及延伸至文化認同。

縣府補充說明，今年度將在此基礎上擴大服務能量。店家輔導上，徵選20家業者雙語化，並新增「情境式教學影音」，以真實接待場景示範中英對話；交流推廣上，首度辦理「從世界看花蓮」國際短影音競賽，並舉辦2場國際交流講堂及3場深度體驗活動，結合在地節慶與多元文化，讓國際交流成為真實的生活連結。

花蓮縣政府表示，將持續深化雙語化、數位化與國際化三大策略，讓國際友善服務從賽事期間延伸為城市日常，使花蓮成為國際人士宜居宜遊、值得一再造訪的城市。請有民眾可留意後續各項最新資訊，相關訊息請關注花蓮縣政府臉書及國際事務暨新聞中心官方網站。

