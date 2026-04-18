柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲17日晚間前往台中逢甲夜市，傳出被辣椒水攻擊咳不停，引起網友討論。《ETtoday東森新媒體》根據當時直播影片，還原整起事件經過。

▲柯文哲、劉芩妤在逢甲夜市直播，影片15秒的時候柯文哲先咳了一下。（圖／翻攝Threads，下同）

影片15秒的時候，柯文哲先輕咳了一下，咳完劉芩妤也接著咳，不過劉芩妤比較不舒服乾咳幾聲後問「什麼東西？」不過這時柯文哲還在跟幕僚談論台中的天氣。劉芩妤不斷咳嗽、打噴嚏，最後還問「剛是有人放了一個...」但被一旁支持民眾的打招呼聲打斷，劉芩妤就邊打噴嚏邊跟支持民眾致意，致意完再問「什麼東西？到底什麼東西？」試圖想知道造成她不舒服的原因。

▲▼劉芩妤不斷咳嗽、打噴嚏。

30秒後，柯文哲等人品嚐逢甲夜市知名的地瓜球，劉芩妤拿到地瓜球時還噴嚏不斷，後來她就比較好了。30秒後，劉芩妤忍不住再問「到底是什麼東西這麼（味道）嗆」，這時又開始咳嗽，幕僚也跟著說「對啊！這裡有個東西好嗆。」這時柯文哲也提起手捂住口鼻，最後再咳一聲。

▲▼柯文哲、劉芩妤一起在逢甲夜市品嚐知名地瓜球，不過劉芩妤這時噴嚏仍打不停。

影片1分30秒時，劉芩妤轉頭問幕僚「這是一個攻擊吧？」但幕僚沒有回話繼續拿著手機拍攝，劉芩妤不斷咳嗽，柯文哲身邊幕僚也說「為什麼我覺得很嗆啊？」柯文哲這時表示「對！我也有感覺到。」幕僚則問「這是不是什麼辣椒粉的攻擊阿？」最後直播在大家的合照下結束。

▲劉芩妤最後問「到底是什麼東西這麼（味道）嗆」，幕僚（左一）也跟著說「對啊！這裡有個東西好嗆。」

▲最後直播在眾人合照後結束。

針對疑似被辣椒水攻擊，劉芩妤表示今日上午9點將陪同受害志工前往台中市警察局第六分局報案。台中市警方表示，目前已掌握相關情資，受理報案後將調閱逢甲商圈周邊路口監視器，針對案發時段出現之機車進行追查，以釐清滋事者身分與意圖。警方強調，將透過影像資料進行追人，確保選舉期間之社會治安。