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現金換濃縮鈾？美伊密談驚人交易　川普擬解凍伊朗資產200億美元

▲▼伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲前後的衛星影像。22日影像顯示，設施中央出現2個明顯彈坑，據信正下方就是離心機大廳。但24日彈坑已被泥土覆蓋，伊朗可能已著手處理設施受損情況。（圖／路透）

▲伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施遭到美國空襲前後的衛星影像。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗結束衝突的談判出現關鍵進展。美媒揭露，雙方正討論一項涉及約200億美元（約新台幣6320億元）的方案，美方可能解凍伊朗遭凍結資產，換取伊朗交出濃縮鈾庫存。儘管談判持續推進，但雙方仍存在重大分歧，美國總統川普更威脅談判破裂後重啟戰火的可能。

根據美媒《Axios》，美國與伊朗目前正針對一份3頁的諒解備忘錄（MOU）進行磋商，核心交易項目是「以資金換取鈾」。知情人士指出，美方關切重點在於伊朗地下核設施中約2000公斤濃縮鈾，尤其是其中約450公斤、純度達60%的高濃縮鈾，擔憂其潛在軍事用途。

報導指出，伊朗方面則急需資金支持經濟。雙方目前討論的金額落在200億美元，儘管談判早期美方曾提出釋出60億美元供人道用途，但伊朗一度要求高達270億美元。對此，一名美國官員形容，「以現金換取鈾只是眾多討論選項之一。」

在技術細節上，美方要求伊朗將所有核材料運出國外，但伊朗僅願意在境內進行「降濃度處理」。目前折衷方案為，部分高濃縮鈾將轉移至第三國，其餘則在國際監督下於伊朗境內降濃。

此外，備忘錄內容還涉及伊朗暫停濃縮鈾活動的期限問題。美方要求20年禁令，伊朗則提出5年，雙方仍在拉鋸。同時，伊朗未來可保留用於醫療同位素的核反應爐，但所有核設施須設於地面，地下設施將停用。

值得注意的是，該協議也觸及荷莫茲海峽相關議題，但仍有顯著分歧；至於彈道飛彈與對區域代理勢力的支持，是否納入談判範圍仍不明朗。

川普表示，美伊談判代表預計本週末在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德展開第二輪會談，稱雙方非常接近達成協議，甚至指伊朗已同意發表「非常強而有力的聲明」，承諾不擁有核武，並將交出所謂的「核塵埃」（即濃縮鈾庫存）。

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