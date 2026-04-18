女為愛幫洗151萬　律師辯「戀愛腦」無罪變判刑5個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控提供4個金融帳戶給詐騙集團使用，導致8人受騙，共計損失151萬元。雖然一審律師為小芸辯護，主張她因為戀愛腦才會落入詐團陷阱，獲判無罪，但案件進入二審出現反轉，台南高分院法官裁定撤銷原判決，改依法判處她有期徒刑5個月，併科罰金15萬元。

▲小芸主張受到情感詐騙，二審卻被改判有罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸透過交友軟體結識張姓男子，對方噓寒問暖，還稱呼她為「水某、老婆」，兩人交談數日之後，她竟在2024年8月間將自己名下的4個金融帳戶交給對方使用。

張男取得帳戶資料後，隨即與詐團成員分工合作，向8名受害者施用詐術，成功騙取151萬元；這些錢被匯入小芸的帳戶，她還依照指示幫忙轉匯、購買USDT（泰達幣）。後來受害者們發現異狀，憤而報警提告。

一審時，辯護律師主張，小芸受到張男情感詐欺，她起初只是想找一個可以穩定交往的人，隨後因為戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，進而提供帳戶資料。台南地院一審判處小芸無罪，檢方則提出上訴。

案件進入二審，台南高分院法官認為，經檢視相關證據後發現，小芸與張男從未見過面，雙方僅透過LINE的文字對談及語音通話，她根本無法分辨張男借用帳戶的理由是否為真，兩人之間毫無信賴基礎。

法官進一步指出，張男自稱從事精品代購，如果是真的，他應當會自行準備付款工具，怎麼會需要使用小芸的私人帳戶，這明顯與一般的商業習慣不符。

法官表示，縱使小芸陷入情感詐騙，但在正常狀況下，也不致於將自己家人的帳戶與工作上的金流任意相混，她與張男之間的感情糾葛，無法合理化她任意提供4個帳戶給他人使用的理由。

最終，法官裁定撤銷原判決，改依犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，判處小芸有期徒刑5個月，併科罰金15萬元。全案仍可上訴。