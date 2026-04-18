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快訊／美伊第二輪談判20日巴基斯坦登場　川普：快要達成協議

▲▼美國總統川普17日在鳳凰城的教堂跳舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普17日在鳳凰城的教堂跳舞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗第二輪談判傳出將於20日在巴基斯坦登場，雙方代表預計週末抵達、隔日展開磋商。儘管美國總統川普多次釋出「接近達成協議」的樂觀訊號，甚至稱多數議題已談妥，但伊朗方面明確否認在核問題上讓步，雙方在濃縮鈾處理等核心爭議仍存重大分歧，談判能否突破僵局備受關注。

根據美媒《CNN》，伊朗官員透露，美伊談判代表預計19日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，並於20日舉行新一輪會談。不過，美方尚未正式證實相關行程，但白宮內部人士指出，美方談判團隊已準備就緒，顯示雙方對該時程已有高度默契。

同時，美媒《華爾街日報》則於當地時間17日引述美國川普政府高層關係人士說法，稱美伊兩國會談極有可能預計20日在伊斯蘭馬巴德召開。不過，報導也指出，目前還無法確定20日指的是美國時間、還是巴基斯坦時間。

▲荷莫茲海峽上中遠海運大型貨櫃船正在通行。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽上中遠海運大型貨櫃船正在通行。（圖／達志影像／美聯社）

川普最近在公開場合持續釋出樂觀訊號，聲稱「很多好事正在發生」，強調談判進展迅速，認為已經談妥大多數重點，甚至一度宣稱伊朗「已同意所有條件」，包括處理高濃縮鈾庫存。不過，伊朗高層官員則強烈反駁此說法，直指部分內容是「另一種版本的事實」，否認會將濃縮鈾運出國外，也拒絕無限期停止鈾濃縮活動。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）也重申，「伊朗的濃縮鈾不會轉移到任何地方」，凸顯核問題仍是雙方最大障礙。熟悉談判內情的伊朗官員更警告，川普頻繁對外發表過於樂觀的言論，恐讓德黑蘭當局質疑美方動機，甚至可能破壞外交進程，使談判面臨破局風險。

事實上，美伊在首輪談判中就因鈾濃縮問題無法達成共識。美方曾從原本要求「全面禁止濃縮」的立場退讓，提出暫停20年的折衷方案，但伊朗僅接受5年期限，雙方最終未能縮小差距。此次第二輪會談，是否能在濃縮鈾處理與核計畫限制上找到交集，成為關鍵觀察指標。

此外，中東局勢的其他發展也牽動談判氛圍。伊朗日前宣布重新開放荷莫茲海峽供商業船隻通行，但實際航運流量仍偏低，航運業者態度審慎，官方媒體也對政策細節表達疑慮。

同時，以色列與黎巴嫩真主黨之間的10天停火協議大致維持，儘管黎巴嫩方面指控以方違反停火，但整體情勢暫時降溫，亦成為美伊談判中的重要背景因素。

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