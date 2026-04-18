蕭敬嚴初選勝出卻喊不選　吳子嘉揭反轉原因

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨新北市第11選區市議員初選由國民黨前發言人蕭敬嚴獲勝，蕭卻在17日宣布退選，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，之所以會出現這樣的反轉，是因為國民黨黨團的力量，大過於國民黨黨中央的力量。

▲蕭敬嚴初選勝出，卻陷入爭議，最終宣布退選。（資料照／國民黨提供）

蕭敬嚴初選勝出 反轉宣布退選

蕭敬嚴因過去言論對國民黨不利，引發爭議，甚至被國民黨考紀會處分停權1年。但國民黨新北市黨部16日公布新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選結果，當初登記參選的人包含何元楷、陶威中、蕭敬嚴，最後由蕭勝出，掀起黨內人士及藍營支持者不滿。

接著，23名藍委站出來力挺何元楷。蕭敬嚴則在17日透過臉書公開宣布退選，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。我不希望讓外界看我家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。」

吳子嘉分析反轉原因

對此，吳子嘉在網路直播節目「董事長開講」中表示，為什麼會出現這樣的反轉，就是因為23名藍委現身力挺何元楷，「國民黨黨團的力量，大過於國民黨黨中央的力量」，上一次出現類似情況，是國民黨黨團力挺徐欣瑩參選新竹縣長，後來由徐勝出，這是第二次，而且未來仍有可能再次發生。